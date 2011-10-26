Stipendpenger fordelt

Komponistenes vederlagsfond har innvilget støtte for 3,8 millioner kroner.

I tildelingsmøtet 12. og 13. oktober har styret i Komponistenes vederlagsfond (KVF) innvilget støtte til 81 søkere innenfor en ramme på 3,8 millioner kroner.

Styret i KVF tildelte 152 000 kroner i 1-årig fordypningsstipend til Arild Andersen, Kristin Asbjørnsen, Christian Blom, Asbjørn Blokkum Flø, Hilde Marie Kjersem, Sverre Indris Joner, Ørjan Matre, Kristin Norderval, Thomas Strønen og Øyvind Torvund.

KVF informerer om at det også ble tildelt 42 arbeidsstipend, 14 reisestipend og åtte søknader til utstyrsstøtte. Full tildelingsliste finnes på KVs hjemmesider.

Komponistenes vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre.