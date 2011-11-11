Parkteatret Scene: 0,

Fremdeles ingen penger fra Oslo kommune

Tilleggsinnstillingen til byrådet i Oslo er klar og sendt til komiteene for behandling. Innstillingen, som er en justering av budsjettet etter at statsbudsjettet ble lagt fram, viser at Parkteatret Scene på Grünerløkka fremdeles er helt ute av budsjettet etter å ha mottatt 350 000 kroner i driftstilskudd i 2011.

Ingen representanter for Parkteatret Scene har vært tilgjengelig for kommentar i dag, men da ble lagt fram i slutten av september sa daglig leder Limita Lunde:

— Det er et drastisk kutt som vil ramme økonomien vår veldig hardt.

Tilleggsinnstillingen viser også at by:Larm er tilbake på budsjettet med én million kroner, Operafestivalen er også tilbake på budsjettet med 450 000 kroner, mens knutepunktfestivalen Mela har fått en økning på én million kroner som en følge av at Kulturdepartementet økte sitt tilskudd med 1,5 millioner kroner for 2012. Knutepunktfestivalene finansieres gjennom en 60/40-modell der staten har den høyeste andelen.

Bystyret vedtar endelig budsjett 7. desember.