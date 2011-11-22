Populærmusikk

Odderøya Live året rundt

Publisert
22.11.2011
Skrevet av
- Red.

Ønsker å bli helårsarrangør.

Odderøya Live, som tidligere har konsentrert seg om store sommerkonserter på Odderøya utenfor Kristiansand, ønsker nå å i større grad bli en helårsarrangør, melder fvn.no.

Foreløpig gjelder utvidelsen konserter på Kick, scenen i sentrum. Odderøya Live har nå booket konserter med Marit Larsen og Kaizers Orchestra der.

— Vår målsetting er å bli helårsarrangører og den prosessen starter her. Vi ønsker å ta i bruk både Kick, Odderøya og kanskje etter hvert også Kilden, sier bookingansvarlig Trond Nyhus til fvn.no.

FestivalerGenrePopulærmusikkKonserter / Forestillinger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

