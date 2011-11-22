Odderøya Live året rundt

Ønsker å bli helårsarrangør.

Odderøya Live, som tidligere har konsentrert seg om store sommerkonserter på Odderøya utenfor Kristiansand, ønsker nå å i større grad bli en helårsarrangør, melder fvn.no.

Foreløpig gjelder utvidelsen konserter på Kick, scenen i sentrum. Odderøya Live har nå booket konserter med Marit Larsen og Kaizers Orchestra der.

— Vår målsetting er å bli helårsarrangører og den prosessen starter her. Vi ønsker å ta i bruk både Kick, Odderøya og kanskje etter hvert også Kilden, sier bookingansvarlig Trond Nyhus til fvn.no.