Nei til Extrema

Ingen elektronikafestival på Kalvøya i 2012.

— Den indirekte årsaken er at det var for mange på årets festival som ikke klarte å oppføre seg på en akseptabel måte, sier Morten Skauge (H), leder for sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke (FRIK) i Bærum kommune til Dagsavisen.

Utvalget besluttet med 12 mot 1 stemme at elektronikafestivalen Extrema ikke får arrangeres på Kalvøya i 2012. 182 personer ble pågrepet for bruk og besittelse av narkotika under årets festival.

Festivalens pressekontakt Dominic Gorham sier til avisen at avgjørelsen er «fryktelig trist».

— Vi har jobbet tett med Bærum kommune og uteseksjonen i Oslo og har vist under årets Extrema at vi tar problematikken på alvor. (…) Skal man si nei til festival som Extrema tror jeg Bærum kommune går glipp av en mulighet til å debattere narkotikamsbruk og skape en arena der holdninger kan skapes for å bekjempe et problem som bare vil vokse seg større.