Politikk & debatt

Blårollinger lever videre?

Publisert
23.11.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Oslo kommune vil vurdere å støtte barnearrangementet.

Etter at støtten til populære barnekonsertkonseptet Blårollinger ble kuttet av Fond For Utøvende Kunstnere (FFUK), gikk arrangør Andreas Gilhuus ut og varslet at de vil stoppe aktiviteten ved utgangen av 2011.

Kulturbyråd Halstein Bjercke (V) åpner nå for at Oslo kommune kan bruke av ekstrapotten som er satt av for 2012 til å støtte Blårollinger.

— Dette er en type tiltak vi synes er naturlig å støtte, og er i tråd med påplusningene vi gjorde på budsjettet for 2012, med satsning på barn og unge, sier Bjercke til Dagsavisen.

