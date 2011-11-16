Trangt for Parkteatret Scene

Parkteatret Scene fortsetter i 2012 til tross for budsjettkutt, og ønsker tettere dialog med kommunen.

I et møte i dag besluttet styret i Parkteatret Scene på Grünerløkka i Oslo å fortsette driften i 2012. Det til tross for at byrådet i Oslo har besluttet å opprettholde avslaget på søknad om støtte i tilleggsinnstillingen.

— Vi synes det er veldig trist å bli kuttet. 350 000 kroner er mye penger for oss, men vi har besluttet at vi kommer til å fortsette på tross av det. 2012 blir et trangt år. Vi ønsker å ha en dialog med Oslo kommune framover og håper at de vil imøtese dette med positiv respons, sier daglig leder Limita Lunde.

Fortsatt underskudd

Parkteatret Scene har i 2010 de siste to årene mottatt tilskudd på 350 000 kroner (2011) og 450 000 kroner (2010), og søkte om 800 000 kroner i tilskudd for 2012. Allikevel har konsertstedet slitt med et underskudd, som i 2010 var på to millioner kroner.

Et tilskudd fra Oslo kommune vil kun gå til å minske underskuddet heter det i innstillingen fra kulturetaten til byråden.

— Er du enig i den vurderingen?

— Jeg synes det er interessant at Oslo kommunes begrunnelse for hvorfor de ikke vil støtte oss delvis beror på den dårlige økonomien på huset. Det er ingen hemmelighet at det å drive kulturell virksomhet ikke er gratis. Jeg vil tro at den generelle begrunnelsen for å støtte nevnt type virksomhet nettopp er at de som driver med slikt ikke skal gå i underskudd. Slik sett har nok kommunen helt rett. Målet for 2012 er at Parkteatret Scene skal gå i null, men uten 350 000 kroner i støtte fra kommunen blir det ekstremt vanskelig.

Ønsker tetter dialog

Lunde mener at konsertstedet er på riktig vei med økonomien.

— Hva skjer om dere ikke går i null i 2012?

— I løpet av ett år har vi minsket underskuddet med 1,4 millioner kroner. Estimert underskudd for 2011 ligger på 600 000 kroner. Vi er på riktig vei og vi skulle gjerne hatt kommunen med på lasset. Det er synd at de ikke ser verdien av det arbeidet Parkteatret Scene gjør for Oslos kulturliv, men vi håper på å vise kommunen nettopp dette gjennom en tettere dialog enn det vi hittil kanskje har hatt, sier Lunde.

Budsjettet blir vedtatt 7. desember.