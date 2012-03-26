Populærmusikk

Extrema avlyst

Publisert
26.03.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Ville flytte fra Kalvøya til Oslo.

Extrema Outdoor, en festival for elektronisk musikk som har blitt arrangert på Kalvøya i Bærum de siste årene.

Høsten 2011 fikk ikke festivalen tillatelse til å arrangere på Kalvøya i 2012 av Bærum kommune grunnet mange arrestasjoner for besittelse av narkotika ved siste festival.

Etter dette forsøkte festivalen å flytte seg til Kontraskjæret i Oslo 2. juni, men nå avlyses 2012 utgaven. Grunnen er sen tillatelse noe som gjør det vanskelig å komponere et godt nok program, ifølge Dagsavisen.

