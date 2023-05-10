De som har ofret, og de som ofret alt. Marcus Paus’ nyskrevne verk «Krigskorset» med verdenspremiere i Harstad

Onsdag kveld urfremfører Hærens musikkorps bestillingsverket Paus har skrevet for Forsvaret, verket som beskriver institusjonens høyeste utmerkelse.

Med musikk håper Marcus Paus vi skal kunne kjenne på krigsseilernes lengsel etter å komme trygt i havn.

Verdenspremieren på Krigskorset skjer to dager etter frigjøringsdagen 8. mai, en dag som også hedrer og minner landets veteraner.

Verket er en bestilling fra Forsvaret, skrevet av komponist Marcus Paus. Krigskorset beskriver Forsvarets høyeste utmerkelse og mange av hendelsene som ligger til grunn for dekorasjonen gjennom tidene, forteller Forsvarets musikk i en e-post til Ballade, og beskriver hvordan verket er bygget opp: Det består av 30 satser, skrevet for ulike besetninger i Hærens musikkorps, fra solistiske satser til store orkestersatser «der hele ensemblet får skinne». Tre av satsene er dedikert slaget om Narvik 1940, der de fleste av Krigskorsets utmerkelser er gitt.

Gjennom musikken i verket får vi en følelsesmessig opplevelse av hvilke verdier og handlinger som ligger til grunn for de som har blitt dekorert med medaljen, utdyper Forsvarets musikk. Krigskorset hedrer de som har ofret, og de som ofret alt.

Bak bestillingen står dirigent og kunstnerisk ansvarlig for prosjektet, Trond Husebø, og sjefssersjant Hans Petter Vabog i Hærens musikkorps. Husebø er også dirigent under urframføringen i Harstad Kulturhus i kveld, onsdag 10. mai. For de som ikke kan være der, har Hærens musikkorps gjort en innspilling på forhånd, tilgjengelig i strømmetjenestene samme kveld.

– Vi hadde en prat om hva Forsvarets musikk kan gjøre, som ingen andre militære avdelinger kan, for å formidle verdiene våre. Vi kom frem til at vi trenger mer musikk som er mer direkte, og som er skreddersydd for Forsvarets fem ensembler, forklarer Hans Petter Vabog. – Noe av hovedhensikten med Krigskorset er at hver av satsene skal kunne brukes for seg. Enten det er av én trompetist til en minnemarkering, eller som et helaftens verk med fullt orkester og kanoner.

– Jeg ble veldig takknemlig og litt vettskremt. Det er en enorm oppgave, hvor jeg har forsøkt å gå så anstendig til verks som mulig. Resultatet har blitt kanskje det mest omfattende verket jeg har laget, forklarer Marcus Paus om forespørselen og arbeidet med oppdraget.

Krigshistorie var imidlertid ikke noe ukjent for Paus da han gikk løs på oppgaven. Historiene til flere av krigsheltene han portretterer i verket, er han vokst opp med, forteller han.

– Min farfar, generalmajor Ole Otto Paus, var med i kampene nordpå og kjente både Martin Linge og Carl Gustav Fleischer. Og min farmor var noen år senere også Fleischers sekretær. Jeg er vokst opp med bevissthet om mange av disse menneskene, og har kjent på en nærhet og ømhet til dette stoffet, men det har ikke blitt et privat verk av den grunn, understreker Paus.

Paus forteller han har utformet et tema som går igjen i hele verket, som skal symbolisere utmerkelsen. I tillegg har han gitt hver av de ulike satsene navn som Narvik, Shetland, Martin Linge, Haakon 7., og til mer ukjente steder i tidligere Jugoslavia og Afghanistan. Derimot har Krigskorset ingen slutt, hvor en av de siste satsene heter «Nye Fronter».

– Krigskorset har blitt et veldig lyttervennlig musikkverk, og det er en av grunnene til at vi valgte Marcus Paus, fordi vi ønsket at musikken skal kommunisere til både et smalt og bredt publikum, legger Trond Husebø til. – Marcus Paus har levert et svært unikt og omfangsrikt bidrag til den norske musikkhistorien. Verket er unikt i sin form og i sitt omfang, og er også viktig som et originalskrevet norsk verk for blåseorkester.

Hør utdrag av Krigskorset her:

Det er kunstner Vebjørn Sand som i anledning framføring av det nyskrevne verket har malt utmerkelsen Krigskorset, som delvis gjengitt her på bildet fra musikklippet.