Bransjen

400 000 til by:Larm

Publisert
07.11.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Huitfeldt åpner pengesekken etter Oslo-kutt.

by:Larm ble kuttet i budsjettet til Oslo kommune for 2012, men til tross for bestemte festivalen seg for å bli i Oslo.

Mens Oslo kommune fremdeles ikke har bestemt seg for hva de skal konkludere med i forhold til by:Larm, har kulturminister Anniken Huitfeldt innvilget festivalen 400 000 kroner.

— Dette er alfa og omega for oss. Vi får ikke mye offentlig støtte, men det vi får er veldig viktig, sier festivalsjef Erlend Mogård-Larsen til Dagbladet.

Det er by:Larms fokus på å samle den nordiske musikkbransjen som er årsaken til at kulturministeren kommer på banen.

— Det er dét som gjør at vi støtter dem, som et av våre kultur- og næringsprosjekter, sier hun.

Relaterte saker

Illustrasjon musikanter rock

by:Larm til Bergen?

Kulturbyråden i Bergen vil legge penger på bordet for å få by:Larm over fjellet.

By:Larm 2012 logo (stor)

by:Larm blir i Oslo

Etaten går fortsatt inn for å kutte støtten, men festivalen er fornøyd.

By:Larm 2012 logo (stor)

by:Larm satser nordisk

I 2012 kommer halvparten av bandene på programmet fra andre land enn Norge. Målet er å bli et nordisk maktsentrum.

Megafon

Nordisk eksportplattform – nordisk støtte?

Kulturministeren håper by:Larm klarer å få støtte også fra de andre nordiske landene.

Konsertprogrammet klart

Disse artistene får du se på by:Larm.

Flere saker

Carmen Linare & Javier Baron, Oslo World Music Festival 2015 Foto: Lars Opstad

Ein festival for ytringsmangfaldet

Ytringsfridom for musikarar handlar om å gi dei ei plattform for sin musikk, sa Mohamed Beshir Abady på Oslo World...

Jørgen Nordeng fikk Prøysens ærespris 2020, som den første rapperen i prisens snart 50 årige historie.

Første rapper og tredje nordlending som får Prøysens ærespris

Jørgen Nordeng, også kjent som Jørg-1 og Joddski, mottok selveste æresprisen av de tre Prøysenprisene som ble delt ut denne...

Norsk jazzforums og Jazzprisens aller første Hederspris gikk til musiker og pedagog Erling Aksdal ved Jazzlinja på NTNU i Trondheim.

Norsk jazzforum oppretter Jazzprisen: Erling Aksdal fikk den aller første Hedersprisen

I dag ble den nye Jazzprisen lansert, prisen som ifølge initiativtaker Norsk jazzforum skal hedre og samle jazzmiljøet i Norge...