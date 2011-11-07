400 000 til by:Larm

Huitfeldt åpner pengesekken etter Oslo-kutt.

by:Larm ble kuttet i budsjettet til Oslo kommune for 2012, men til tross for bestemte festivalen seg for å bli i Oslo.

Mens Oslo kommune fremdeles ikke har bestemt seg for hva de skal konkludere med i forhold til by:Larm, har kulturminister Anniken Huitfeldt innvilget festivalen 400 000 kroner.

— Dette er alfa og omega for oss. Vi får ikke mye offentlig støtte, men det vi får er veldig viktig, sier festivalsjef Erlend Mogård-Larsen til Dagbladet.

Det er by:Larms fokus på å samle den nordiske musikkbransjen som er årsaken til at kulturministeren kommer på banen.

— Det er dét som gjør at vi støtter dem, som et av våre kultur- og næringsprosjekter, sier hun.