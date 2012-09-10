Kim Gordon til by:Larm

by:Larm omstrukturer og styrker seminardelen. Kim Gordon skal holde foredrag om «alt fra musikk til fashion».

Bransjetreffet by:Larm i Oslo kommer til å styrke seminardelen av programmet til neste arrangement i februar 2013, forteller leder av arrangementet Erlend Mogård-Larsen.

Inspirasjon og dannelse

Rob Young, forfatter redaktør i det engelske magasinet The Wire, jobber for by:Larm på seminarbiten av arrangementet- by:Larm kommer til å dele seminarene opp i to deler, som blir kalt ”Education” og ”Inspiration”.

Første booking til seminardelen er Kim Gordon, som er bassist og vokalist i det høyt profilerte indiebandet Sonic Youth, som nå har en pause. Gordon, som blir en del av inspirasjonsdelen, er også aktiv i moteverdenen med sitt eget merke og har bakgrunn som skribent, kurator og kunstner.

Kommersiell kontra kultursektor

Mogård-Larsen begrunner oppdelingen med at by:Larm-delegatene er blandet og har forskjellige behov.

— Delegatene er en blanding mellom folk innenfor den kommersielle delen av musikkbransjen, som plateselskaper, festivaler, managementer og bookingbyråer, og den biten som kommer mer fra den ikke kommersielle delen av bransjen, representanter fra den offentlige kultursektoren og organisasjoner.

— Når vi studerer hvilke seminarer som har vært mye og litt mindre besøkt opp gjennom årene ser vi helt klart at Education-biten er det veldig mange i det offentlige som benytter seg av, mens i inspirasjonsdelen er det mer musikere og de som jobber kreativt som deltar, sier han.

— Må finne eksportparametre

by:Larm hadde en stor økning i antall nordiske delegater i 2012. by:Larm jobber for å øke dette ytterligere.

— Å få opp det tallet gir en veldig positiv effekt på hele arrangementet og by:Larm-feelingen. Folk liker å treffe folk fra andre land, sier Mogård-Larsen.

— Kommer eksport av norsk musikk til å stå på seminarprogrammet?

— Det regner jeg som veldig sannsynlig. Det er problematisk å måle en eksportsuksess i dag med antall solgte plater. Det var lettere å måle suksess da CD og LP var dominerende, da man kunne se enheter solgt. Man må finne noen parametere og definere hva man legger i begrepet suksess.

Det er vanskelig å skape en eksportsuksess hvis tenker samme målestokk som a-ha, Roxette og Robyn, mener Mogård-Larsen.

— Men er det det som er en suksess, eller er det en suksess at artister kan trekke 200 mennesker på turné rundt om i verden? Det er et komplisert felt. Det er ikke bare å si at det skal være mer næringsrettet heller, mener by:Larm-sjefen.