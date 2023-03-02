Låtskriver og artist Ingrid Lovise brøt med den kinesiske storsjarmøren. Velg å være til stede der det føles bra, skriver hun i denne kronikken.

Av Ingrid Lovise, låtskriver og artist

“Du skal ha gode grunner for å ikke være på TikTok nå,” ble det sagt – og det har jeg, tenkte jeg. Å være en artist i vår tid, med alle de mulige plattformene du kan vise deg på, kan være vrient å navigere. Mange mener noe om hva du bør gjøre, men det er egentlig bare du som vet hva som føles sant for deg. Velg å være til stede der det føles bra. Du må ikke være på TikTok.

Søndag for snart to uker siden avsluttet jeg min halvårige affære med den kinesiske storsjarmøren, TikTok. Jeg brukte ikke nok tid på å kikke på videoer til at algoritmen ble kjent med meg og lærte hva jeg likte, og jeg skjønte meg aldri helt på algoritmen heller. Det var vel det man kan kalle et toxic relationship, der jeg ble love-bombet med tusenvis av hjerter herfra til Bejing i det ene øyeblikket, for så å ikke få mer enn tre “likes” den neste dagen. Det var ikke dette som var grunnen til at jeg fikk nok, TikTok – dette er kun en refleksjon jeg gjør meg nå etter bruddet.

Tross at jeg er artist, og hadde fått med meg at TikTok visstnok var det nye stedet folk oppdager musikk nå om dagen, valgte jeg å si tikk-takk for meg. Det var noen gode grunner til det, slik seg hør og bør. Det var ingen avhengighet å snakke om, for avhengig var jeg ikke. Problemet var at det var distraherende, og dessuten ikke så veldig hyggelig miljø der inne. Det er en masete app som er forstyrrende, der mye av innholdet er av veldig lav kvalitet, noe en ikke bør konsumere eller bidra til å lage mer av.

Jeg skal ikke legge meg opp i om noen andre velger å bruke TikTok. Det var et morsomt verktøy, og helt riktig at det gikk raskt å bygge et publikum. Det erfarte jeg. Likevel ville jeg forklare mitt eget valg fordi noen kanskje ville sette pris på å høre det. Med den markedsføringen som det legges opp til rundt flere artister, har jeg notert meg at det er mye fokus på å følge trender, finne ut hva “målgruppen” sin er opptatt av og hva de vil høre.

Så innser jeg at det nok er artister og kunstnere som har et budskap og formidlingsbehov jeg snakker til, når jeg minner deg på at det handler mest om hva du vil formidle. Å evne å jobbe konsentrert og fokusert for å skape produkter og opplevelser av høy kvalitet. Utdanne seg og inspirere til å leve sunne liv og møte hverandre fysisk.

Avslutningsvis føles det riktig å nevne noe om personvern. Det var ikke en avgjørende faktor for meg, men da jeg slettet appen og skjønte at jeg hadde logget inn på den med Facebook-kontoen min, tenkte jeg at det kanskje var et dumt valg. Jeg har ikke helt oversikt over hva jeg samtykket til at appen kunne få tilgang til, annet enn at jeg valgte at den på kamerarullen kun fikk tilgang til bilder jeg valgte manuelt eller tok opp i appen. Å logge inn med Facebook-brukernavn og passord kan jo ha gitt appen tilgang til informasjon jeg ikke har tenkt over at jeg kanskje ikke ville at TikTok skulle ha.

Jeg har tikk takket for meg, fikk nok TikTok, og nå setter jeg meg ned med noe av det bedre jeg har lært fra østens tradisjon: meditasjon.