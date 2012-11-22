by:Larm med stort artistslipp

Kjente band som Turboneger, John Olav Nilsen & Gjengen og Kråkesølv spiller i Oslo i februar.

14 nye artister er klare for neste års by:Larm. I dag ble det klart at kjente norsk band som Turboneger, John Olav Nilsen & Gjengen og Kråkesølv skal spille på festivalen, i likhet med nyere navn som Highasakite, Kaveh og Nils Bech.

Taken By Trees (SE), Mariam The Believer (SE), Bombus (SE), CTM (DK), Tim Christensen (DK), Tako Lako (DK), Black Twig (FI) og French Films (FI) er også booket til festivalen.

by:Larm 2013 finner sted i Oslo 13.-16. februar.