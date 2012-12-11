Nils Bech ser utover

Å blande kunst og musikk har gitt ham et utilgjengelig image. Egentlig ønsker Nils Bech å bli oppfattet som så folkelig at han kan synge julesalmer på NRK.

Da Nils Bech platedebuterte i 2010 med «Look Back» ville plateselskapet Fysisk Format også slippe albumet i utlandet. Men artisten selv holdt igjen. Han mente det var best å vente på oppfølgeren. Nå er «Look Inside» her, og i januar slippes den i Europa og USA.

– Jeg syns det er skummelt å ha for høye forhåpninger til hva som kan komme ut av et plateslipp. Musikkscenen er fremmed for meg og jeg vet lite om hva som skjer der. Men jeg håper veldig at jeg kommer mer inn i den, sier Nils Bech, som skal spille i både London, Bristol, Graz og New York på nyåret. I helgen gjorde han sin første klubbkonsert i Berlin.

Med sine performancer i skjæringspunktet mellom kunst og musikk er han allerede et kjent navn på den internasjonale kunstscenen. Han har opptrådt på galleriåpninger i New York og London og på Veneziabiennalen.

– Jeg har fått veldig god respons på de tingene jeg har gjort på kunstfronten i utlandet. Men jeg aner ikke hvordan plata mi kommer til å bli mottatt. Det er jo ikke slik at jeg takker nei til konsertsteder i utlandet. Jeg har bare nesten aldri blitt spurt, sier 31-åringen.

Personlig plate

«Look Inside» har fått norske anmeldere til å trille både fem’ere og seks’ere. Og Bech setter pris på de gode kritikkene.

– Det er spesielt hyggelig fordi jeg jobbet så lenge med plata, nesten to år tilsammen. I tillegg er den veldig personlig, og på slutten ble akkurat det et ekstra spenningsmoment. Selv om jeg stod inne for plata, ble jeg plutselig redd for at den var for personlig. Det syns jeg ikke nå, men der og da var det nerver. Jeg var faktisk så spent på kritikken at jeg våknet klokken fire på natta for å se om avisa hadde kommet på døra, sier Nils Bech, som håper de gode anmeldelsene øker mulighetene for å få mer støtte til musikkprosjekter i fremtida.

Økt platesalg har det derimot ikke blitt.

– Selv om musikken min har fått gode anmeldelser, er jeg ikke et kjent navn. Jeg har aldri blitt radiolistet noe sted. Det er ikke fordi jeg selv har gått inn for å havne i den nisjen. Jeg drømmer faktisk om å synge en julesalme på NRK på julaften. Men mange tror at musikken min er mindre tilgjengelig enn den faktisk er.

Personlige låter

Ifølge Nils Bech er det kanskje kunsten som har skylda for at musikken hans blir oppfattet som vanskelig. Han har spesielt tette bånd til billedkunstscenen i Oslo, blant annet til Ida Ekblad, som også har laget coveret til «Look Inside». Og når han går på scenen med de nye låtene tar han med seg installasjoner av billedkunstner Eirik Sæther.

– Jeg har det jeg kaller performance-konserter, hvor jeg tar med meg objekter som symboliserer ulike ting fra plata på scenen, sier Bech om konseptalbumet, som forteller en ulykkelig kjærlighetshistorie fra start til slutt.

– Selv om det var jeg som valgte å gå ut av forholdet, var det en vanskelig prosess. Alt dette ligger jo et par år tilbake. Det er litt rart å skulle gå tilbake til disse følelsene nå som jeg er i et nytt forhold. Derfor hjelper det å synge til de ulike objektene på scenen. Det blir en slags titteskapsfunksjon, hvor publikum kan bli med inn og se hvordan jeg har opplevd ulike hendelser, sier artisten som alltid bruker sitt eget liv når han lager musikk.

Arbeidet med «Look Inside» startet nesten umiddelbart etter at han hadde gitt ut debutalbumet.

– Den dagen jeg mastret det første albumet dro jeg til Berlin og Zürich for å jobbe med en komponist og en sveitsisk kunstner. Jeg hadde mange konserter og det var mye reising i denne tida. Samtidig ble det slutt på forholdet og jeg gikk på en smell. Det var en ordentlig 30-års krise. Så skled jeg på isen og slo hodet. Det gjorde at jeg måtte ligge i ro en hel uke og bare slappe av. Hva har jeg, spurte jeg meg selv. Og svaret på det er alltid musikken, sier Bech.

– Så begynte jeg å lage den nye plata. Den skulle minne meg på hvor jeg aldri ville havne igjen.

Nils på Norwenglish

I Norge har Nils Bech fått både ris og ros for å holde fast på sin norske engelskuttale. Når han nå retter blikket utenlands kan det sikkert slå begge veier, tror artisten selv. Men han håper det blir fokus på tekstene.

– Jeg har lyst til at man skal forstå sangene øyeblikkelig. Jeg bruker ikke tusen metaforer. Det er veldig ofte rett på sak. Jeg syns selv det har blitt en fin blanding av noe veldig direkte og samtidig poetisk.

På plata har han jobba med Ost&Kjex som produsenter samt samtidsmusikerne Ole Henrik Moe og Julian Skar.

– Jeg knytta til meg mennesker jeg har stor respekt for. Det var ikke alltid jeg med en gang forstod hvorfor de gjorde som de gjorde. Men jeg ville være åpen for noe nytt. Jeg ønsket å utfordre meg selv. Jeg har gitt de jeg har samarbeidet med et stort ansvar, sier Bech.

Nå håper han det resulterer i gjennomslagkraft i Europa. Hvis det går som Nils Bech drømmer om, er han på europaturné med et nytt album om ett år.

– Forhåpentligvis spiller jeg ikke bare på kunstscener, men også på musikksteder, sier han.

