Kaizers x14 x4

En fredagstime solgte bandet ut 56 klubbkonserter på fire norske scener.

En tydelig stolt manager i dag ikke lenge etter at billettene til comebackturneen til Kaizers Orchestra var lagt ut:

– Da var alle show utsolgt på under en time i dag. Tusen takk til alle fans for enorm respons! Skriver Eivind Brydøy på facebook.

Alle billettene til Kaizers Orchestras 56 konserter i 2023 ble revet bort. Med det vil over 80 000 publikummere få med seg gjenforeningskonsertene til bandet. Publikum sto i lange køer for å komme gjennom hos billettleverandørene. Billettene til konsertene i Oslo og Bergen ble utsolgt i løpet av 14 minutter. Stavanger og Trondheim fulgte like etter, skriver promobyrået Sesong 1 i pressemeldinga fra bandet.

– Tusen takk til verdens beste fans! Kaizers Orchestra skal som alltid levere over all forventning, og det vet vi dere også kommer til å gjøre. It’s showtime!, sier Janove Ottesen i pressemeldinga.