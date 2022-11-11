Kaizers x14 x4

Ingen tvil: Utsolgt. Også ekstrakonsertene, på de fire klubbscenene Kaizers Orchestra annonserte konserter på.

Publisert
11.11.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

En fredagstime solgte bandet ut 56 klubbkonserter på fire norske scener.

En tydelig stolt manager i dag ikke lenge etter at billettene til comebackturneen til Kaizers Orchestra var lagt ut:
– Da var alle show utsolgt på under en time i dag. Tusen takk til alle fans for enorm respons! Skriver Eivind Brydøy på facebook.

Alle billettene til Kaizers Orchestras 56 konserter i 2023 ble revet bort. Med det vil over 80 000 publikummere få med seg gjenforeningskonsertene til bandet. Publikum sto i lange køer for å komme gjennom hos billettleverandørene. Billettene til konsertene i Oslo og Bergen ble utsolgt i løpet av 14 minutter. Stavanger og Trondheim fulgte like etter, skriver promobyrået Sesong 1 i pressemeldinga fra bandet.

– Tusen takk til verdens beste fans! Kaizers Orchestra skal som alltid levere over all forventning, og det vet vi dere også kommer til å gjøre. It’s showtime!, sier Janove Ottesen i pressemeldinga.

