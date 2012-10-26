Kunstmusikk

Henie Onstads Gesamtkunstwerk

26.10.2012
Maren Ørstavik

Nils Bech og Deathprod markerer utstillingsåpning søndag.

«I want the Beatles to play at my art center!» skal visst Sonja Henie selv ha uttalt, og det er også tittelen på storutstillingen som åpner søndag på Henie Onstad Kunstsenter.

Kartan Slettemark som løper rundt utkledd som puddel, Arne Nordheims fremføring av bestillingsverket Solitaire, og en paff Iannis Xenakis som mottar en lusekofte, er blant arkivklippene som vises for første gang.

Utstillingen presenterer HOKs historie som produsent og scene for tidsbaserte kunstformer som musikk, performance, dans, teater og installasjonskunst i over førti år — altså ikke bare som bildegalleri-museum.

— Utstillingen drar frem det man kan hevde er kunstsenterets andre samling gjemt dypt i arkivenes reoler og skuffer – en samling av tidsbasert kunst, sier Lars Mørch Finborud, kurator ved HOK i en pressemelding.

I forbindelse med utstillingen er det også gitt ut en bok, en plate, og en DVD, under tittelen «Det totale museum».

Åpningen markeres blant annet ved at Nils Bech og Deathprod spiller på kunstsenteret søndag klokken 14.

