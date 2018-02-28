– Uverdig Spellemanndeking

Nestleder i Spellemannstyret, Larry Bringsjord, reagerer på medienes fokus etter prisutdelingen.

Noen har klart det igjen, å ta bort oppmerksomheten fra alle de hardt arbeidende og særdeles dyktige artister, plateselskaper, opphavere, nominerte og vinnere av Spellemannprisen.

Astrid S vant Årets Spellemann, og er en verdig vinner, i likhet med de andre som vant sine klasser.

Noen er uenig i dette valget, og det er helt i orden. Men det som ikke er greit er at uenigheten får mer eller mindre hovedfokus etter en meget bra, flott og verdig Spellemannprisutdeling, med konsert og TV-program arrangert av Spellemann AS (FONO og IFPI) og NRK i samarbeid med TONO, GRAMO med flere, og sponsorer som for eksempel DNB.

Jeg har vært leder for Spellemannstyret (det er ikke noe som heter komité som mange journalister fortsatt skriver) i noen år, og er nå nestleder. Spellemannstyret hører alltid på hva folk mener om prisen. Vi forandrer oss stadig vekk gjennom konstruktive samtaler og dialog.

Men stillheten, eller rettere sagt fraværende fokus etter Spellemann til artister og opphavere som Vilde Frang, Cashmere Cat, Hegge, Bjørn Kruse, Enslaved, Seeb, Sverre Knudsen, Silja Sol, Ronnie Jacobsen, Rasmus og verdens beste band, Al Khowarizmis Mekaniske Orkester/Ensemble Ernst, Frida Ånnevik, Hkeem feat. Temur, Sigrid, Ole Torjus Hofvind, (+)Plattform , Bendik Brænne, Nils Økland, Anne Hytta, Daniel Kvammen feat. Lars Vaular, Øystein Lindbeck, Sløtface, Cezinando, og ikke minst Mari Boine er ikke bare påfallende men særdeles uverdig.

Larry Bringsjord er nestleder i Spellemannstyret og styreleder i FONO.

Innlegget er en bearbeidet versjon av et innlegg i en lukket Facebook-gruppe.