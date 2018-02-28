InnleggBransjen

– Uverdig Spellemanndeking

Publisert
28.02.2018
Skrevet av
Larry Bringsjord

Nestleder i Spellemannstyret, Larry Bringsjord, reagerer på medienes fokus etter prisutdelingen.

Noen har klart det igjen, å ta bort oppmerksomheten fra alle de hardt arbeidende og særdeles dyktige artister, plateselskaper, opphavere, nominerte og vinnere av Spellemannprisen.

Astrid S vant Årets Spellemann, og er en verdig vinner, i likhet med de andre som vant sine klasser.

Noen er uenig i dette valget, og det er helt i orden. Men det som ikke er greit er at uenigheten får mer eller mindre hovedfokus etter en meget bra, flott og verdig Spellemannprisutdeling, med konsert og TV-program arrangert av Spellemann AS (FONO og IFPI) og NRK i samarbeid med TONO, GRAMO med flere, og sponsorer som for eksempel DNB.

Jeg har vært leder for Spellemannstyret (det er ikke noe som heter komité som mange journalister fortsatt skriver) i noen år, og er nå nestleder. Spellemannstyret hører alltid på hva folk mener om prisen. Vi forandrer oss stadig vekk gjennom konstruktive samtaler og dialog.

Men stillheten, eller rettere sagt fraværende fokus etter Spellemann til artister og opphavere som Vilde Frang, Cashmere Cat, Hegge, Bjørn Kruse, Enslaved, Seeb, Sverre Knudsen, Silja Sol, Ronnie Jacobsen, Rasmus og verdens beste band, Al Khowarizmis Mekaniske Orkester/Ensemble Ernst, Frida Ånnevik, Hkeem feat. Temur, Sigrid, Ole Torjus Hofvind, (+)Plattform , Bendik Brænne, Nils Økland, Anne Hytta, Daniel Kvammen feat. Lars Vaular, Øystein Lindbeck, Sløtface, Cezinando, og ikke minst Mari Boine er ikke bare påfallende men særdeles uverdig.

Larry Bringsjord er nestleder i Spellemannstyret og styreleder i FONO.

Innlegget er en bearbeidet versjon av et innlegg i en lukket Facebook-gruppe.

Larry BringsjordSpellemannSpellemannsprisen

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Mari Boine Foto: Ørjan Bertelsen

Årets Spellemannvinnere

Hedersprisen til Mari Boine, og Astrid S. ble Årets Spellemann.

Cezinando på Parkteateret Foto: Aslaug Olette Klausen

Dagen derpå for norsk musikkbransje

Det går bra for norsk musikk, samtidig kan flyttinga av prisutdelingen til søndag si noe om Spellemanns reduserte rolle, skriver...

Noter – pixabay

Prisen for Årets talentutvikler går til:

Uten musikkutdanning hadde vi neppe sett eksplosjonen av norsk musikkeksport som vi ser nå, skriver Audun Molde, som oppfordrer Spellemann...

Idar Lind Foto: Tove Knutsen

Eg, ein Spellemann-sponsor

Eg såg fram til ein Oslo-tur der eg kunne treffe resten av juryen, nominerte og kollegaer. I staden viste det...

Dirigent Cathrine Winnes tildelt Komponistforeningens likestillingspris 2019

Dirigent Cathrine Winnes tildelt Komponistforeningens likestillingspris 2019

Audun Reithaug

Audun Reithaug

– Se på visa i fordelingen!

Trondheim Jazzorkester – Byscenen – Jazzfest

Jazzfest Trondheim: Festivalens høydepunkt og alltid overraskende

Jazzfest Trondheim: Festivalens høydepunkt og alltid overraskende

– Det som særpreger Trondheim Jazzorkester, er at du aldri vet hva du får. Og det er jo det jazz...