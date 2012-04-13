Ekte eller ikke?

To eksperter mener Rockheims Beatlesutstilling viser forfalskede signaturer.

Utstillingen «Get Back» på Rockheim inneholder signerte platecover av alle LP-platene som The Beatles gav ut i USA og Europa, samt signerte soloplater og andre Beatles-relaterte utgivelser.

Adresseavisen har intervjuet to eksperter på Beatles-autografer, tyske Frank Seltier og amerikanske Roger Epperson. Begge begge hevder at signaturene er forfalskede.

Statoil har en visning av omslagene på sine nettsider.

— Dårlige forfalskninger

Epperson sier til Adresseavisen at «signaturene ikke er i nærheten av å være riktige» og vanskelig å datere, mens Seltier sier de fleste signaturene «er veldig dårlige forfalskninger».

— Bokstavene er helt annerledes enn hvordan de skal være. Noen av albumene fra 60-tallet er signert med tusj. Jeg har aldri sett Beatles-signaturer fra den tiden som er gjort med tusj, sier han til Adresseavisen.

I diskusjonsforumet til Autograph magazine omtales utstillingen som en «fakehitibion«. «Jeg kan fremdeles ikke fatte at dette finner sted og tiltrekker seg Beatles-fans, uten at noen ser alle forfalskningene og setter en stopper for utstillingen», sier en av deltakerne i debatten.

— Vanskelig å tro

Det er Statoil som har produsert utstillingen og eier av samlingen er Einar Arne Iversen. Iversen er i besittelse av 250 signerte album og i følge NRK ligger verdien på et signert Beatles-album på mellom 115 000 og 170 000 kroner.

Iversen sier til Adressa at arbeidet med samlingen har pågått i mange år.

— Det vil være forferdelig om det skal vise seg at alt er forfalskninger. Da skal jeg ha trådt veldig feil, og det har jeg litt vanskelig for å tro, sier Iversen, som gjerne tar imot dokumentasjon som hevder at samlingen er falsk.

— Om ikke alt, så føler jeg at mye av det som henger på Rockheim i mine øyne er ekte. Jeg har inntrykk av at mine kontakter har vært ærlige folk, sier Iversen til Adressa.

— Vi har ingen grunn til å betvile at Iversen har jobbet grundig med å sikre at de enkelte signaturene er ekte, sier informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil.

Ber om dokumentasjon

Etter Adresseavisens oppslag har Petter Myhr, direktør på Rockheim, bedt Statoil og Iversen om å dokumentere at utstillingen er ekte vare.

— Det høres ikke bra ut at to eksperter uttaler seg på den måten til Adressa. Men vi vil ha dokumentasjon først. Hvis den ikke er tilstrekkelig må vi beslutte hva vi skal gjøre, men vi avventer situasjonen og tar en beslutning en gang på tirsdag, sier Myhr til Ballade.

— Iversen har jobbet seriøst med dette i ti år og Statoil har kunstfaglige folk som har produsert mange andre utstillinger. De må få en anledning til å legge fram dokumentasjon så får vi se hva vi gjør.

— Hva slags rutiner har Rockheim på denne type utstillinger?

— Vi har selvfølge rutiner på hvordan vi skal ettergå ting, men denne utstillingen var ikke produsert av oss og da har vi lent oss på tillit til Statoil og samler. Det er første gang vi har den type utstilling. Hvis det skulle vise seg at det ekspertene sier er riktig, eller dokumentasjon ikke er tillitvekkende nok, er det klart at vi må være veldig nøye før vi går inn på den type utstillinger igjen, sier Myhr.