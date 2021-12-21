Trykkeri finansierer nytt band

Musikkelskende trykkeri utlyser bandkonkurranse.

– Det har vært, og er, en tøff tid for musikkbransjen og kanskje spesielt nye band som har mistet mange viktige arenaer å vise seg frem på for å få et publikum. Det sier daglig leder Kjetil Hovland i Digital Etikett, et trykkeri i Gaupne i Luster som sendte ut pressemelding om at de utlyser en musikkonkurranse. Premien er finansiering av ett utvalgt bands plateinnspilling.

– Når musikkinteressen hos oss er så stor, så ønsker vi å komme med et bidrag til å både lage og løfte frem ny musikk, som forhåpentligvis kan nå ut til mange. Samtidig som vi får noe nytt å høre på i fabrikken, avslutter Hovland.

Forklaringa på hvorfor de vil bidra til utviklinga av et band finner man kanskje hos en av de ansatte: Frontmann i Skambankt og Kaizers-gitarist, Terje Winterstø Røthing, jobber i Digital Etikett når han ikke holder på med musikken:

– Det er en skikkelig drømmepakke. Her får et uetablert band innspilling i et av landets beste studioer, med mulighet til å få hjelp av en av landets fremste produsenter Børge Fjordheim. Det vil filmes i studio av Moxy og lages en «studiomusikkvideo», bandfoto blir tatt av erfarne Arne Bru Haug, coverdesign blir laget av den levende designlegenden Martin Kvamme og musikken blir promotert av Sesong 1 som jobber med flere av landets største artister, sier Røthing.

– Det er med andre ord toppa lag over hele linja. Og om bandet ønsker det, så kan jeg også bidra med min erfaring i studio, sier Terje Winerstø tøthing i pressemeldinga