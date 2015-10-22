Kunstmusikk

Britisk pianotrio gjorde rent bord under Trondheim International Chamber Music Competition.

22.10.2015
- Red.

Trio Isimsiz vant både første- og publikumspris.

Den britiske pianotrioen Trio Isimsiz gjorde rent bord under Trondheim International Chamber Music Competition 2015. I lørdagskveldens finale, stakk de av med både førsteprisen og publikumsprisen.
Madison Trio fra USA kom på andreplass, mens Sør-Koreanske Trio Jade havnet på tredjeplass og fikk med det Kåre Opdal-prisen fra Trondheim Kommune. Juryen trengte ikke å diskutere seg fram til vinneren; den grunnleggende poenggivningen fra hvert av juryens medlemmer, ga et klart resultat.

Trio Isimsiz fra London Foto: Ole-Einar Andersen / Trondheim Kammermusikkfestival

Seieren innbrakte den Londonbaserte trioen 15.000 Euro samt betydningsfulle konsert- og festivaloppdrag i Skandinavnia og Europa. Publikmsprisen betyr at trioen kommer tilbake og spiller konsert(er) under Trondheim Kammermusikkfestival neste år.
Medlemmene i vinnertrioen er Erdem Misirlioglu (piano), Pablo Hernan (fiolin) og Michael Petriov (cello). Trio Isimsiz ble etablert i 2005, da de tre var studenter ved Guildhall School of Music and Drama i London.

Trio IsimsizTrondheim International Chamber Music Competition

Kammer

Å få fag til å spille på lag

Hvordan kan høyere musikkutdanningsinstitusjoner legge til rette for tverrfaglighet, spør Aslaug Louise Slette.

Penger og rock

Ny pengepott i vest

Det går mot nytt fond for kultur og næring i Stavanger. Både Rått og Råde og Kammermusikkfestivalen ønsker ordningen velkommen.

Pianokamp i Trondheim

Ni trioer skal delta på årets Trondheim International Chamber Music Competition.

Trondheim kammermusikkfestival

Frisk festival

«Overrasker og utfordrer» er tittelen på årets kammermusikkfestival i Trondheim. Den går av stabelen neste uke.

Blank Out av Michel van der Aa Foto: Marco Borggreve

Skandinavisk premiere for 3D-opera under Trondheim kammermusikkfestival

Blank Out er skrevet av festivalkomponist Michel van der Aa.

Kamara på Øya i august

– Jeg møtte ham og sa «herregud, det er Lars Vaular!»

Inspirasjoner: Kamara gikk fra å være fangirl til featuring for rapperen Lars Vaular. Denne helga kom Vaulars nye album, med...

Synne Skouen

Kanskje det er på tide å brøle litt?

Kulturorganisasjonene virker mer lydige vis à vis makta i dag enn på syttitallet og Kunstneraksjonens tid, sa Synne Skouen under...

PøbelScene01

Satser 1,1 millioner på mer inkluderende musikkliv

Musikkbransjens rufsete rykte er ikke lenger hva det var. Assosiasjonen går gjerne til mørke konsertlokaler, betaling under bordet og utagerende...