Britisk pianotrio gjorde rent bord under Trondheim International Chamber Music Competition.

Trio Isimsiz vant både første- og publikumspris.

Den britiske pianotrioen Trio Isimsiz gjorde rent bord under Trondheim International Chamber Music Competition 2015. I lørdagskveldens finale, stakk de av med både førsteprisen og publikumsprisen.

Madison Trio fra USA kom på andreplass, mens Sør-Koreanske Trio Jade havnet på tredjeplass og fikk med det Kåre Opdal-prisen fra Trondheim Kommune. Juryen trengte ikke å diskutere seg fram til vinneren; den grunnleggende poenggivningen fra hvert av juryens medlemmer, ga et klart resultat.

Seieren innbrakte den Londonbaserte trioen 15.000 Euro samt betydningsfulle konsert- og festivaloppdrag i Skandinavnia og Europa. Publikmsprisen betyr at trioen kommer tilbake og spiller konsert(er) under Trondheim Kammermusikkfestival neste år.

Medlemmene i vinnertrioen er Erdem Misirlioglu (piano), Pablo Hernan (fiolin) og Michael Petriov (cello). Trio Isimsiz ble etablert i 2005, da de tre var studenter ved Guildhall School of Music and Drama i London.