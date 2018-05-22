Kunst

Skandinavisk premiere for 3D-opera under Trondheim kammermusikkfestival

22.05.2018
- Red.

Blank Out er skrevet av festivalkomponist Michel van der Aa.

Trondheim kammermusikkfestivals festivalkomponist 2018 er nederlandske Michel van der Aa. Van der Aa er utdannet både komponist, lydingeniør og filmregissør, og jobber på tvers av sjangergrenser og i skjæringspunktet mellom det akustiske og elektroniske, mellom live og innspilt.

Kammeroperaen Blank Out fra 2016 er festivalkomponistens mest spennende og ambisiøse verk, skrevet for sopran (live), baryton (film), kammerkor (innspilt) og elektronisk musikk. Høyteknologisk surround soundtrack og 3D-filmprojeksjon utgjør forestillingens sceniske landskap. Operaens libretto bygger på tekster av den sør-afrikanske dikteren Ingrid Jonker. Historien handler om en voksen mann som blir konfrontert med sin barndoms store traume. Van der Aa bruker nyutviklede teknikker og interaktiv 3D-film til å sette fokus på hvordan vi mennesker kan rekonstruere minner og forholde oss til traumatiske hendelser fra fortida. Kammeroperaen har fått god omtale, blant annet i The New York Times under tittelen «High Tech Meets High Art in a 3-D Opera». Blank Out gikk for fulle hus i New York høsten 2017 og får sin skandinaviske premiere under Trondheim kammermusikkfestival.

Det vil under festivalen bli framført hele ni verk av van der Aa spredt over seks konserter, hvorav én konsert er viet kun verker av Van der Aa.

Trine Knutsen og Sigmund Tvete Vik

Trine Knutsen ny daglig leder i Trondheim kammermusikkfestival

Knutsen skal vikariere i stillingen fra april og ut året.

Vegar Snøfugl

Vegar Snøfugl blir rektor for kulturskolen i Trondheim

Snøfugl kommer fra stillingen som daglig leder for Trondheim Kammermusikkfestival

Trio Isimsiz

Britisk pianotrio gjorde rent bord under Trondheim International Chamber Music Competition.

Trio Isimsiz vant både første- og publikumspris.

Ann Helen Moen og Håvard Gimse under Trondheim kammermusikkfestival

Inntrykk av uttrykk

ANMELDELSE: Når det blir for mye av for lite — og det å ville Schubert. Annabel Guaita gjør en personlig vandring...

Trondheim Kammermusikkfestivals administrasjon omfatter nå tre heltidsstillinger

Kamfest på heltid

Trondheim Kammermusikkfestival satser administrativt for å være ledende i musikkformidling.

Illustrasjonsbilde debatt

Kulturbudsjettet 2021 – følg debatten på Ballade

Ballade dekker statsbudsjettet og diskusjonen, og er hub for innlegg og spørsmål til den viktige debatten om neste års kulturbudsjett....

Årets musiker Olaf Andreas Strand Foto: Egil Hofsli / Norsk kulturskoleråd

Olaf Andreas Strand Årets musiker i UMM

Mens publikumsprisen gikk til Kei Solvang under Ungdommens musikkmesterskap 2017-2018 i Oslo i helgen.

Anette Trettebergstuen

Gaveforsterkningsordningen avvikles: Vil bruke midlene til det beste for lokalt og regionalt kulturliv

– Evnen til å tiltrekke seg privat kapital skal ikke styre fellesskapets midler, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.