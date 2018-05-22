Skandinavisk premiere for 3D-opera under Trondheim kammermusikkfestival

Blank Out er skrevet av festivalkomponist Michel van der Aa.

Trondheim kammermusikkfestivals festivalkomponist 2018 er nederlandske Michel van der Aa. Van der Aa er utdannet både komponist, lydingeniør og filmregissør, og jobber på tvers av sjangergrenser og i skjæringspunktet mellom det akustiske og elektroniske, mellom live og innspilt.

Kammeroperaen Blank Out fra 2016 er festivalkomponistens mest spennende og ambisiøse verk, skrevet for sopran (live), baryton (film), kammerkor (innspilt) og elektronisk musikk. Høyteknologisk surround soundtrack og 3D-filmprojeksjon utgjør forestillingens sceniske landskap. Operaens libretto bygger på tekster av den sør-afrikanske dikteren Ingrid Jonker. Historien handler om en voksen mann som blir konfrontert med sin barndoms store traume. Van der Aa bruker nyutviklede teknikker og interaktiv 3D-film til å sette fokus på hvordan vi mennesker kan rekonstruere minner og forholde oss til traumatiske hendelser fra fortida. Kammeroperaen har fått god omtale, blant annet i The New York Times under tittelen «High Tech Meets High Art in a 3-D Opera». Blank Out gikk for fulle hus i New York høsten 2017 og får sin skandinaviske premiere under Trondheim kammermusikkfestival.

Det vil under festivalen bli framført hele ni verk av van der Aa spredt over seks konserter, hvorav én konsert er viet kun verker av Van der Aa.