KI i musikken: Blir reglene en papirtiger?

INNLEGG: Hvordan skal en forvaltningsorganisasjon kunne overprøve om en beat stammer fra en 19-åring, eller generert av en serverpark? Musiker Anders Odden skisserer det han mener er de viktigste utfordringene rundt kunstig intelligens i det nye året.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner. Innlegget følger opp Anders Oddens innlegg om KI-verktøy, fra oktober.

Av Anders Odden, musiker

2026 er året kaoset angivelig blir til system. Festtalene handler om regulering og «ansvarlig AI», men bak fasaden lurer nye dilemmaer. Her er de fire viktigste trendene som definerer musikkbransjen nå – og spørsmålene vi egentlig bør stille oss:

1. Intet menneske = ingen penger (i teorien)

TONO har satt foten ned: 100 % KI-genererte verk får null kroner i vederlag. Prinsippet er edelt, men jeg er skeptisk til gjennomføringen. Har vi egentlig verktøykassen som trengs? Uten et komplett lydarkiv og ufeilbarlig teknologi for å avsløre KI-falsknerier, risikerer regelverket å bli en papirtiger. Hvordan skal en forvaltningsorganisasjon teknisk overprøve om en beat er programmert av en 19-åring eller generert av en serverpark?

2. Etisk norsk tech-suksess?

Oslo-baserte Masterchannel går mot strømmen med sin etiske «kloning». De lar stjerneprodusenter som Wez Clarke lisensiere sin egen lydsignatur, slik at opphaveren får betalt når den digitale tvillingen gjør jobben. Det er en fascinerende modell for åndsverk i en automatisert verden. Men vil det fungere i praksis over tid, eller er det bare en overgangsfase før teknologien blir allemannseie? Det gjenstår å se.

3. «Russe-AI» vs. den nye luksusen

Mens strømmetoppen fylles opp av generisk, KI-generert festmusikk som «Sole meg toppløs», søker publikum mot det maskinen ikke kan kopiere: Den fysiske konsertopplevelsen. Artister som pusher tekniske grenser er ikke nødvendigvis gode performere. I 2026 blir historiefortelling, svette og ekte tilstedeværelse den nye luksusvaren. Vi vil ha det vi kan tro på.

4. Utdanning i spagaten

Institusjoner som CreaTeME (UiA) og MishMash (NMH) satser tungt på å forske på KI som kreativ partner. Det er vel og bra, men er vi i ferd med å teoretisere bort håndverket? Å lære å mestre et instrument handler om mer enn lyd; det former konsentrasjon og utvikler hjernen på en måte skjermer ikke kan. Kanskje burde musikkutdanningen heller kuttet ut «puggefagene» og fokusert 100 % på instrumentopplæringen i bunn, fremfor å jage neste teknologiske bølge.

Konklusjon: Norge har blitt et pilotland for regulering. Er dette modellen som redder musikk-økonomien, eller er vi bare grenseløst naive?

Den virkelige jokeren i 2026 er inntoget av autonome KI-agenter som fungerer som din personlige assistent for alt det administrative.

Hvis denne endringen faktisk frigjør tid, er mitt håp at musikerne bruker den til å spisse det kunstneriske uttrykket sitt – og slutter å sitte inne og finpusse prompts.

