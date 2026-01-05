VERKTØY OG VERKEBYLL: Hvordan skal en forvaltningsorganisasjon teknisk overprøve om en beat er menneske-programmert eller generert av en serverpark? Anders Odden – her i Tomb Studio – spår om musikken og KI.(Foto: Espen Ixtlan)

KI i musikken: Blir reglene en papirtiger?

05.01.2026

INNLEGG: Hvordan skal en forvaltningsorganisasjon kunne overprøve om en beat stammer fra en 19-åring, eller generert av en serverpark? Musiker Anders Odden skisserer det han mener er de viktigste utfordringene rundt kunstig intelligens i det nye året.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner. Innlegget følger opp Anders Oddens innlegg om KI-verktøy, fra oktober.

Av Anders Odden, musiker

2026 er året kaoset angivelig blir til system. Festtalene handler om regulering og «ansvarlig AI», men bak fasaden lurer nye dilemmaer. Her er de fire viktigste trendene som definerer musikkbransjen nå – og spørsmålene vi egentlig bør stille oss:

1. Intet menneske = ingen penger (i teorien)
TONO har satt foten ned: 100 % KI-genererte verk får null kroner i vederlag. Prinsippet er edelt, men jeg er skeptisk til gjennomføringen. Har vi egentlig verktøykassen som trengs? Uten et komplett lydarkiv og ufeilbarlig teknologi for å avsløre KI-falsknerier, risikerer regelverket å bli en papirtiger. Hvordan skal en forvaltningsorganisasjon teknisk overprøve om en beat er programmert av en 19-åring eller generert av en serverpark?

2. Etisk norsk tech-suksess?
Oslo-baserte Masterchannel går mot strømmen med sin etiske «kloning». De lar stjerneprodusenter som Wez Clarke lisensiere sin egen lydsignatur, slik at opphaveren får betalt når den digitale tvillingen gjør jobben. Det er en fascinerende modell for åndsverk i en automatisert verden. Men vil det fungere i praksis over tid, eller er det bare en overgangsfase før teknologien blir allemannseie? Det gjenstår å se.

3. «Russe-AI» vs. den nye luksusen
Mens strømmetoppen fylles opp av generisk, KI-generert festmusikk som «Sole meg toppløs», søker publikum mot det maskinen ikke kan kopiere: Den fysiske konsertopplevelsen. Artister som pusher tekniske grenser er ikke nødvendigvis gode performere. I 2026 blir historiefortelling, svette og ekte tilstedeværelse den nye luksusvaren. Vi vil ha det vi kan tro på.

4. Utdanning i spagaten
Institusjoner som CreaTeME (UiA) og MishMash (NMH) satser tungt på å forske på KI som kreativ partner. Det er vel og bra, men er vi i ferd med å teoretisere bort håndverket? Å lære å mestre et instrument handler om mer enn lyd; det former konsentrasjon og utvikler hjernen på en måte skjermer ikke kan. Kanskje burde musikkutdanningen heller kuttet ut «puggefagene» og fokusert 100 % på instrumentopplæringen i bunn, fremfor å jage neste teknologiske bølge.

Konklusjon: Norge har blitt et pilotland for regulering. Er dette modellen som redder musikk-økonomien, eller er vi bare grenseløst naive?

Den virkelige jokeren i 2026 er inntoget av autonome KI-agenter som fungerer som din personlige assistent for alt det administrative.

Hvis denne endringen faktisk frigjør tid, er mitt håp at musikerne bruker den til å spisse det kunstneriske uttrykket sitt – og slutter å sitte inne og finpusse prompts.
Hva tror du?

Relaterte saker

Adm.direktør i TONO, Karl Vestli og daglig leder i Gramo, Kim Skarning Andersen.

Tono og Gramo slår sammen lisensiering

Tono og Gramo lanserer felles løsning for bakgrunnsmusikk.

Anders Odden 2025 Tomb Studio

AI-musikk etter ett år med Suno: Slik rydder verktøyet i min egen musikkforståelse

KRONIKK: Det eneste som betyr noe i musikk nå er ditt unike ståsted og uttrykk, skriver musiker Anders Odden. Her...

Anders Odden og Einar Duenger Bøhn om KI og musikk – live podkast – Illustrasjon av Flu Hartberg

Live-podkast om AI-musikk: Trussel eller mulighet for musikkbransjen?

Musiker Anders Odden møter filosof og samfunnsdebattant Einar Duenger Bøhn til live-podkast på Kniven Bar i Oslo 10. desember.

De fem nordiske musikk opphavsrettsorganisasjonene lanserer i dag felles prinsipper for lisensiering av generativ kunstig intelligens (KI).

Felles KI-prinsipper fra nordiske musikkorganisasjoner

– Gir klar retning for hvordan KI-tjenester skal respektere musikkrettigheter, og bidra til en ansvarlig og bærekraftig kreativ økonomi, sier...

Flere saker

Pål Moddi Knutsen har sunget forbudte sanger laget av flere internasjonale låtskrivere

Fagmiljø var bekymret for nedbygging av sang i barnehage og skole – utviklet appen Trall

Skolenes sangdag samlet tusenvis av skoleelever til allsang tidligere denne uken. Ved skolestart lanseres appen Trall, et verktøy som også...

Skjermbilde fra musikkvideoen til Monstereo, Wings I: Everlasting Darkness.

Ballade video CIV: Danser med stjerner

Bergen-spesial med Karisma og Dark Essence Records – med Himmellegeme, Monstereo og Helheim. Og ellers mye fint fra Cocktail Slippers,...

Kvartett Saphir vant gull i Fischoff konkurransen i USA 10 12 mai

Kvartett Saphir tok gull i USA

Den unge, norske kvartetten gikk til topps i prestisjetunge Fischoff Competition.