Live-podkast om AI-musikk: Trussel eller mulighet for musikkbransjen?

Musiker Anders Odden møter filosof og samfunnsdebattant Einar Duenger Bøhn til live-podkast på Kniven Bar i Oslo 10. desember.

Av Raymond A. K. Egge, leder av Inryma – regionalt kompetansesenteret for rytmisk musikk og frittstående artister i Akershus

Hva skjer med musikken når vi ikke lenger kan skille helsyntetiske komposisjoner fra musikk laget av mennesker?

I kronikken «AI-musikk etter et år med SUNO: Slik rydder verktøyet i min egen musikkforståelse» publisert på Ballade i oktober reflekterer musiker Anders Odden rundt hvordan kunstig intelligens utfordrer selve fundamentet for kreativitet.

Algoritmer kan generere låter på sekunder. Hva betyr det for artister, produsenter og hele verdikjeden i musikkindustrien? Og hvor blir det av kunsten og kunstneren?

Utviklingen går så raskt at fabuleringer om fremtiden ikke lenger er ren science fiction, men kan vise seg å slå til. Akkurat som tippekupongen eller lottorekka. For artister og bransjeaktører er dette ikke lenger et teoretisk spørsmål, men en realitet som krever at vi tar stilling og forbereder oss. Er det et poeng å sloss imot, eller er vi allerede godt planta i arkivet, og kan dermed bare sette oss tilbake og være grinete?

Dette er temaet når musiker Anders Odden (kjent fra blant annet (Cadaver, Apoptygma Berzerk, Magenta og Mistra) møter filosof og samfunnsdebattant Einar Duenger Bøhn til live-samtalen «Hva F* skjer med musikken?» på Kniven Bar i Oslo, onsdag 10. desember kl. 19:00.

Se også lenken til arrangementet her.

Arrangementet er et samarbeid mellom Kniven Bar, Inryma – interesseorganisasjonen for rytmisk musikk i Akershus og Ballade.