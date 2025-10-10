AI-musikk etter ett år med Suno: Slik rydder verktøyet i min egen musikkforståelse

KRONIKK: Det eneste som betyr noe i musikk nå er ditt unike ståsted og uttrykk, skriver musiker Anders Odden. Her tar han for seg positive og (alvorlig) negative sider av kunstig intelligens.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner. Innlegget ble først publisert på kronikkforfatterens LinkedIn-profil på engelsk 9. oktober. Oversettelsen til norsk er gjort av skribenten.

Av Anders Odden, en musiker med 35 år i bransjen. Odden er også nestleder i Creos vederlagsfond.

Gjennom det siste året har jeg fordypet meg i en verden av AI-generert musikk ved hjelp av Suno.

Etter å ha skrevet, innspilt og utgitt 300 sanger i løpet av en 35 år lang karriere, har ikke dette vært noe lettvint eksperiment. Det har vært et dypdykk i en teknologi som fundamentalt endrer musikkskapingens landskap fremover.

Grunnen til at jeg setter ned foten og ønsker å dele erfaringene mine nå, er at utviklingen gjennom dette året har gått fra den harmløse Suno V3.5 til den nye versjonen V5.0 med helt nye redigeringsmuligheter og en lydkvalitet som gjør at mange flere burde få vite hvor spinnvilt dette området er i ferd med å bli.

Etter å ha generert over 5000 låter på bare 12 måneder, har jeg beveget meg forbi den første begeistringen og sjokket. Jeg har nå nådd et punkt der jeg kan se de klare konturene av denne nye verdenen – dens utrolige muligheter og dens alvorlige realiteter. Dette er hva jeg har lært.

Fornøyelsesparken for lydopplevelser: De positive sidene

La oss starte med det gode, for det er virkelig imponerende. AI-verktøy som Suno er ikke bare en gimmick; de er kraftfulle katalysatorer for kreativitet.

Grensesprengende eksperimentering: Et av de mest frigjørende aspektene er muligheten til å teste sjangre du ikke kan noe om. Har du alltid lyst å høre en av tekstene dine som en 20-talls bigband jazz eller et synth-wave-epos? Skriv et promt, og 10 sekunder senere har du ikke bare én, men to ferdigproduserte versjoner. Suno knuser kreative sperrer og leverer umiddelbare resultater.

Det ultimate hjelpemiddelet: Suno er helt fantastisk til å lage jingler, korte musikalske «stings» for podcaster, introer til konserter, beats eller tilpassede samples til dine egne produksjoner. Trenger du et 30 sekunder langt cheesy lydspor til en presentasjon?

Demokratisering av demoen: Dette er en game-changer. For tekstforfattere som ikke spiller et instrument, er dette ikke mindre enn en revolusjon. Du kan nå høre ordene dine satt til musikk uten å trenge et band, et studio eller et budsjett. Det demokratiserer det første, mest magiske skrittet: Å høre en idé bli til virkelighet.

Rask idéutvikling: Den er perfekt for å teste ideer uten å bruke penger på dyr studiotid. Har du en melodisk hook eller en akkord-progresjon i tankene? Generer 10 varianter på minutter. Den gjør den kreative prosessen til en lynrask brainstorming-økt.

Ren moro: Det å lage tullete, tilpassede sanger til en venns bursdag eller en kommende fest er en absolutt glede. Det bringer et nivå av personlig tilpasning og kreativitet som tidligere var utilgjengelig til et sted vi aldri har vært før.

Bakrusen: De alvorlige negative sidene

Denne makten kommer imidlertid med betydelige konsekvenser som vi ikke kan ignorere.

Devaluering av håndverkene “låtskriving og innspilling”: Den mest umiddelbare lærdommen er at låtskriving, i tradisjonell forstand, har blitt kraftig devaluert. Når du kan generere hundrevis av komplette sanger innspilt, mikset og mastret på en ettermiddag, ja, da føles det å skape en enkelt sang mindre hellig, mindre spesielt. Det har blitt musikkbransjens godtebutikk – et sukkerrush av øyeblikkelig tilfredsstillelse som ofte mangler næring.

Illusjonen om enkelhet: Den skaper den farlige illusjonen at det er enkelt å lage musikk. De 5000 AI-sporene jeg genererte på ett år står i skarp kontrast til de 300+ jeg omhyggelig ga ut over 35 år, og de 500+ ufullførte ideene i arkivet mitt. Det slitsomme arbeidet med foredling, performance og emosjonell investering blir usynliggjort.

En total kollaps av forretningsmodellen: Forretningsgrunnlaget for studioer og produsenter som jobber med ukjente musikere og artister er effektivt sett over. Hvorfor skal en artist betale for demo-en til en idé når man kan generere 50 versjoner for en månedlig abonnementsavgift?

Slutten på den «heldige demoen»: Den tradisjonelle veien med å lage en demo, bli oppdaget og bygge en karriere som rettighetshaver er over slik vi kjente den. Og da mener jeg helt over. Den overveldende mengden av nye «sanger» som skapes hvert sekund gjør oppdagelsen av en tilfeldig hit gjennom tradisjonell A&R praktisk talt umulig. Portvokterne er borte, men det er også stien de voktet.

Konklusjonen: Hva som virkelig betyr noe nå

Etter ett år med å generere et hav av musikk, har vannet blitt klart. Støyen har lagt seg, og signalet har aldri vært sterkere.

Her er min kjernekonklusjon for enhver skaper av musikk fremover:

Det eneste som betyr noe i musikk nå er ditt unike «ståsted».

AI har gjort «håndverket» av generisk musikkproduksjon til en vare. Den kan gjenskape enhver stil, enhver sjanger, ethvert lydbilde. Men den kan ikke gjenskape «deg».

Din unike artistiske identitet blir din eneste valuta

Særegenheter, personlige erfaringer og et distinkt verdenssyn er ikke lenger bare fine å ha; de er hele grunnlaget for din kunst. Din egen performance er det eneste som gjenstår som virkelig unikt.

Det subtile og uperfekte i stemmen din, den spesielle tonen og utøvelsen i gitarspillet ditt, den rå energien i live-trommingen din – disse menneskelige elementene er det som vil skille kunsten din fra det AI-genererte alternativet.

Ennå er det fortsatt relativt enkelt for et trent øre å gjenkjenne AI-musikk, men det vinduet er midlertidig. Den ultimate forskjellen vil være den menneskelige sjelen som er innebygd i performance.

Tre tiår med autotune, tromme-redigering og ikke minst mp3-kvalitet har gjort oss musikere en stor bjørnetjeneste. Publikum har nå fått tilpassede ører som er 100 % mottakelige for AI-musikken. Ekte musikk kommer til å appellere kun til de mest musikkinteresserte av oss, men sånn har det vel egentlig vært lenge.

For meg, som en gammel ringrev i bransjen, har hele denne erfaringen vært utrolig avklarende. Det hektiske kappløpet for å holde følge med produksjonstrender, presset for å høres «radio-klar» ut, den enorme mengden arbeid som kreves for å få en enkel idé ut i verden – AI har absorbert alt det. Den har rakt meg et speil og tvunget meg til å spørre: «Hvis maskinen kan gjøre alt det tekniske arbeidet, hva er det egentlig *jeg* bringer til bordet?»

Svaret er alt det som gjør meg til meg. Fremover er fokuset mitt ikke på å konkurrere med AI-ens hastighet eller volum. Det handler om å finpusse mitt ståsted, perfeksjonere min unike performance og investere tiden min i den ene tingen maskinen ikke kan røre: autentisk, menneskelig uttrykk.

Spillet har forandret seg. Premien går ikke lenger til de dyktigste håndverkerne, men til de mest unike kunstnerene.