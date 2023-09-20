– KI kan demokratisere musikkbransjen

Kunstig intelligens kan bidra til å revolusjonere måten vi lager musikk på, mener AI-musikkprodusent Lars Løberg Monstad.

Av Lars Løberg Monstad, AI-musikkprodusent

Forskjellige former for kunstig intelligens, ofte omtalt som KI, er mye diskutert i musikkbransjen om dagen. Dessverre har denne diskusjonen ofte blitt preget av negativ oppmerksomhet rundt overdrevne påstander om KIs evne til å skape musikk, samt spekulative uttalelser om fremtidig utvikling uten tilstrekkelig teknisk innsikt.

Denne kronikken ble først publisert i VGs papirutgave mandag 18. september 2023.

En faktor er at det virker som om mange tror at KI er mye bedre til å lage musikk enn det faktisk er. Hvis man går grundig inn i hvordan KI faktisk har laget musikken i de fleste kjente eksempler av KI-basert musikk, ser vi at det ofte er begrenset hva KI faktisk har bidratt med på egenhånd. En annen utfordring er å forstå hvem KI-musikken egentlig er ment for. Vil publikum være villige til å lytte til musikk skapt av KI? Vår oppfatning som forskere er først og fremst at KI-musikk ofte genererer mye oppmerksomhet på grunn av teknologiens nysgjerrighet, snarere enn at folk har en genuin interesse eller et behov for å høre på KI-generert musikk i seg selv. I et eksperiment der vi brukte KI til å lage en ny låt basert på musikken til artisten ARY, opplevde vi at selv om uinformerte fans lot seg til en viss grad lure, foretrakk de helt klart at artisten lagde musikken selv. Publikum vil altså ha en artist og ikke en robot. KI-baserte systemer kan i dag produsere uendelige mengder med musikk som mange vil oppleve som helt ok. Dette vil kunne fungere bra som «heismusikk», men kanskje ikke så mye mer.

Derimot vil slike verktøy være svært nyttig for musikere, komponister og produsenter. Ved RITMO-senteret på Universitetet i Oslo arbeider vi aktivt med KI og musikk. Innenfor MIRAGE-prosjektet, der jeg er involvert, er målet å benytte KI for å forstå musikk bedre.

Dette gjør det mulig å utvikle verktøy som kan forenkle musikkproduksjonen. Dette kan inkludere automatisert miksing, forslag til akkorder og harmonier, hjelp med melodiutvikling, valg av lydeffekter, automatisk transkribering. KI-baserte systemer kan fungere som en kreativ samarbeidspartner eller en assistent som bidrar til å øke produktiviteten.

Dagens musikkproduksjon krever mye teknisk kompetanse. Må det være så utfordrende for musikere å produsere en egen låt når vi har ny teknologi som kan forenkle prosessen? KI-baserte verktøy kan demokratisere musikkbransjen og gjøre det mulig for flere å produsere musikk av høy kvalitet uten å være avhengig av en kjent musikkprodusent som har det beste utstyret og ekspertise innen musikkproduksjon. Dette betyr at unge låtskriver-talenter kan få muligheten til å lage musikk tilsvarende lydbildet til sine forbilder, eller kombinasjonen av disse. Noen kan oppleve dette som en trussel, men musikkhistorien er basert på videreutvikling av andres ideer og konsepter.

Jeg har de siste årene samarbeidet med musikkprodusent og komponist Peter Baden og hjulpet ham med å være mer effektiv med å produsere musikk til både TV-serier og teaterproduksjoner ved hjelp av KI-verktøy som vi har utviklet ved Universitetet i Oslo. Som lærer innen musikkproduksjon har jeg erfart at musikalske talenter gir opp å lage musikk på egen hånd fordi de ikke har den tekniske innsikten som kreves. Jeg tror at KI vil kunne gjøre det enklere for dem å utnytte sitt kunstneriske talent.

Noen musikkprodusenter, musikkstudioer og artister kritiserer KI-musikkproduksjon som juks. Men KI er egentlig bare nok et verktøy som blir tilgjengelig for musikkproduksjon. Komponister har gått fra å skrive med penn og papir til å bruke digitale noteprogrammer. På samme måte som ChatGPT endrer tekstproduksjon vil lignende KI-baserte systemer lage ny musikk.

Ny teknologi har alltid hjulpet artister å produsere musikk på egen hånd. Tidligere måtte man leie store studioer for å spille inn en enkel singel, mens nå kan man produsere sitt eget album på en datamaskin på soverommet. Aldri før har det vært flere artister, og mer musikk, og vi må ikke glemme at det er teknologien og forskerne som har utviklet den som har gjort dette mulig. Kunstig intelligens blir og vil fortsatt være en integrert del av fremtidens teknologi, og for musikere mener jeg at det er mer sannsynlig at det er en positiv utvikling enn en negativ, selv om det negative kanskje er mer spennende å lese om akkurat nå.

«KI-musikk» kan sammenlignes med clickbait og en kortvarig trend, mens KI-verktøy har potensial til å revolusjonere måten vi lager musikk på.

