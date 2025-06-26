Adm.direktør i TONO, Karl Vestli og daglig leder i Gramo, Kim Skarning Andersen.

(Foto: Bård Gudim)

NotisBransjen

Tono og Gramo slår sammen lisensiering

Publisert
26.06.2025
Skrevet av
- Red.

Tono og Gramo lanserer felles løsning for bakgrunnsmusikk.

Fra 1. september blir det enklere for norske virksomheter å bruke musikk lovlig og riktig.

Rettighetsorganisasjonene Tono og Gramo lanserer da en felles løsning for lisensiering av bakgrunnsmusikk i det offentlige rom.

Tidligere måtte bedrifter inngå separate avtaler med både Tono og Gramo, som representerer ulike rettighetshavere: Tono for komponister og tekstforfattere, og Gramo for artister og produsenter.

Nå samles dette i én felles avtale for bruk av innspilt musikk. Virksomhetene vil nå bare måtte forholde seg til Tono.

Tiltaket gjelder blant annet for butikker, kafeer, restauranter, treningssentre og frisørsalonger.

– Dette er en klar forenkling. Nå blir det enklere enn noen gang å bruke musikk og samtidig ha orden på rettighetene, sier Karl Vestli, administrerende direktør i Tono.

Fra 1. januar 2026 får kundene også én samlet faktura for lisensene fra både Tono og Gramo. All kundeservice og oppfølging vil da være samlet hos Tono.

Det blir også utviklet digitale selvbetjeningsløsninger som skal gjøre det enda enklere å bruke musikk på lovlig vis.

– Vi ønsker at musikk skal være en ressurs, ikke en byrde. Dette er et stort steg i retning av å gjøre det enklere å bidra til at rettighetshaverne får betalt, sier Andersen.

– Med en avtale hos oss får man tilgang til musikken folk faktisk vil høre – den man finner på radio og strømmetjenester – i motsetning til for eksempel musikk generert med kunstig intelligens, avslutter Vestli.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

