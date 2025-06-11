TONOs årsmøte ble avholdt tirsdag 10. juni som et hybridmøte med deltakere på Sentralen i Oslo og over nett. Her fra Tonos årsmøte i 2021.

(Foto: Kristian Dugstad / TONO)

Dette ble vedtatt på Tonos årsmøte 2025

11.06.2025
- Red.

Under årets møte ble de fleste foreslåtte endringene i vedtektene vedtatt, men noen sentrale forslag falt.

Tonos årsmøte ble avholdt tirsdag 10. juni 2025 som et hybridmøte, med deltakere både fysisk på Sentralen i Oslo og digitalt via nett.

Styret i Tono består av representanter fra Norsk Komponistforening (NKF), Nopa, Musikkforleggerne (MF), uavhengige medlemmer og tre ansattrepresentanter. De fleste foreslåtte endringene i vedtektene ble vedtatt, men noen sentrale forslag falt.

Blant forslagene som ikke fikk flertall, var:

  • Å fjerne formuleringen om at Tono skal ha en rolle som kulturpolitisk aktør.
  • Å innføre forhåndsstemming til årsmøtet.
  • Å differensiere stemmevektingen for musikkforlag.

Musikkforleggerne, representert ved styreleder Mia Hallesby, hadde fremmet to forslag – blant annet en prøveordning for å utvide Tonos styre med inntil to eksterne medlemmer. Også dette forslaget ble nedstemt.

Et annet sentralt forslag fra Musikkforleggerne handlet om en ny modell for forvaltningen av Tonos kulturelle midler.

I forkant av årsmøtet, publiserte foreningen en kronikk i Ballade hvor daglig leder Stine Osmo Lieng argumenterte for en mer rettferdig og transparent fordeling av midlene.

Stine Osmo Lieng, daglig leder i Musikkforleggerne. (Foto: Anne Valeur)

– Mangelen på transparens og tilgjengelighet er med på å svekke tilliten, og det ønsker verken Musikkforleggerne eller Tono, skriver Lieng i kronikken.

Forslaget innebar at midlene – som per idag utgjør ti prosent av låtskriverinntektene – skulle reduseres til inntil 8 prosent, fordeles etter søknad gjennom en faglig nemnd, samtidig som foreningene fortsatt skulle få driftsstøtte. Forslaget fikk ikke tilslutning.

En nærmere redegjørelse for vedtakene og endringene vil bli publisert på nettsidene til forvaltningsorganinsasjonen i nær fremtid, og her kan du lese mer om konkrete utfall av diskusjonene Årsmøtet 2025 tok opp.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

