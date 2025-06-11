Karl Seglem

Musiker, komponist og poet Karl Seglem er en tidligere mottaker av Egil Storbekkens musikkpris. (Foto: Sigvor Mala - Vossa Jazz)

AktueltFolkemusikk

Utlysning av Egil Storbekkens musikkpris 2025

Publisert
11.06.2025
Skrevet av
- Red.

Nå kan du foreslå kandidater til Egil Storbekkens musikkpris 2025, til personer som har gjort en ekstraordinær innsats i norsk folkemusikk. Frist 20. august.

Egil Storbekkens musikkpris deles hvert år ut til en kandidat som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene. Det er spesielt innen disse grenene prisen er aktuell:
– utøving, komponering og arrangering
– forskning og formidling
– instrumentbygging og instrumentutvikling
– formidling av Egil Storbekkens musikk

Prisen er på 25 000 kroner samt et kunstverk, og er en nasjonal hedersbevisning til aktuelle kandidater fra hele landet.

Egil Storbekkens musikkpris ble utformet i 2006 i et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag, NOPA, Tolga-Os Sparebank og familien Storbekken.

I år deles prisen ut for 20. gang, og det markeres med utdelingsseremoni og stor konsert på Riksscenen i Oslo den 25. oktober, under kurshelgen Klangen før fela.

Forslag på priskandidater med begrunnede nominasjoner sendes komiteen for Egil Storbekkens Musikkpris innen 20. august, på e-post j.simenstad (at) iCloud.com.

Tidligere mottakere av Egil Storbekkens musikkpris er disse:
2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal
2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå
2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga
2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo
2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar
2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen/Oslo
2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
2014 musikeren Eilif Gundersen, Ål
2015 musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal/Trondheim
2016 musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo
2017 musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim
2018 musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger/Trondheim
2019 musikeren, pedagogen og komponisten Tom Willy Rustad, Vinstra
2020 musikeren og komponisten Einar Selvik, Fredrikstad
2021 musikeren og komponisten Terje Isungset, Geilo/Bergen
2022 instrumentmakeren, musikeren og pedagogen Oddrun Hegge, Valdres
2023 instrumentmakeren Sverre Heimdal, Nore i Numedal
2024 musikeren og instrumentmakeren Bendik Smedåsgjelten Qvam, Tynset/Røros

 

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Egil StorbekkenEgil Storbekkens musikkpris

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Bendik Qvam

Egil Storbekkens Musikkpris 2024 til musiker og instrumentmaker Bendik Smedåsgjelten Qvam

Multi-instrumentalisten får prisen for å videreføre det viktige håndverket med produksjon av eldre blåseinstrumenter.

Oddrun Hegge

Egil Storbekkens musikkpris til musiker, instrumentmaker og pedagog Oddrun Hegge

– Hun arbeider som instrumentmaker, spiller langeleik, underviser og er på ulike vis en komplett utøver som har satt spor...

Einar Selvik

Egil Storbekkens Musikkpris til Wardrunas Einar Selvik

Musikeren, komponisten og instrumentbyggeren Einar Selvik bak Wardruna og musikken til HBO-serien «Vikings» får prisen for nyskapende og sjangerovergripende arbeid.

Prisvinner Tom Willy Rustad

Tom Willy Rustad vinner av Egil Storbekkens Musikkpris 2019

Folkemusikeren, komponisten og pedagogen hedres for sin musikalske allsidighet.

Flere saker

