Utlysning av Egil Storbekkens musikkpris 2025

Nå kan du foreslå kandidater til Egil Storbekkens musikkpris 2025, til personer som har gjort en ekstraordinær innsats i norsk folkemusikk. Frist 20. august.

Egil Storbekkens musikkpris deles hvert år ut til en kandidat som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene. Det er spesielt innen disse grenene prisen er aktuell:

– utøving, komponering og arrangering

– forskning og formidling

– instrumentbygging og instrumentutvikling

– formidling av Egil Storbekkens musikk

Prisen er på 25 000 kroner samt et kunstverk, og er en nasjonal hedersbevisning til aktuelle kandidater fra hele landet.

Egil Storbekkens musikkpris ble utformet i 2006 i et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag, NOPA, Tolga-Os Sparebank og familien Storbekken.

I år deles prisen ut for 20. gang, og det markeres med utdelingsseremoni og stor konsert på Riksscenen i Oslo den 25. oktober, under kurshelgen Klangen før fela.

Forslag på priskandidater med begrunnede nominasjoner sendes komiteen for Egil Storbekkens Musikkpris innen 20. august, på e-post j.simenstad (at) iCloud.com.

Tidligere mottakere av Egil Storbekkens musikkpris er disse:

2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal

2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå

2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga

2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo

2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar

2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga

2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen/Oslo

2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik

2014 musikeren Eilif Gundersen, Ål

2015 musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal/Trondheim

2016 musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo

2017 musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim

2018 musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger/Trondheim

2019 musikeren, pedagogen og komponisten Tom Willy Rustad, Vinstra

2020 musikeren og komponisten Einar Selvik, Fredrikstad

2021 musikeren og komponisten Terje Isungset, Geilo/Bergen

2022 instrumentmakeren, musikeren og pedagogen Oddrun Hegge, Valdres

2023 instrumentmakeren Sverre Heimdal, Nore i Numedal

2024 musikeren og instrumentmakeren Bendik Smedåsgjelten Qvam, Tynset/Røros

