Halvor Haug

(Foto: Ragnar Söderlind)

Kunstmusikk

Komponist Halvor Haug har gått bort

Publisert
11.06.2025
Skrevet av
- Red.

«Haug er ikke bare en av de ypperste norske komponistene gjennom tidene, han er rett og slett en av de mest seriøse i vår tid,» skrev tyske Christoph Schlüren om Halvor Haug i en hyllest da komponisten fylte 70.

Det var Norsk Komponistforening som meldte om Halvor Haugs bortgang på sine nettsider. Haug var mangeårig medlem av foreningen.

Komponist Halvor Haug var født i Trondheim 20. februar 1952, og sovnet stille inn på Harestua den 3. juni, 73 år gammel.

Halvor Haug bisettes fra Jar kirke i Bærum tirsdag 17. juni kl 11.00.

Da Haug i 2022 feiret 70 år fikk Ballade oversatt en artikkel og hyllest til komponisten, skrevet av Christoph Schlüren, tysk historiker, musikkviter, kritiker, dirigent og mer. Artikkelen ble først publisert i det tyske fagtidsskriftet for klassisk musikk, Neue Musikzeitung, den 18. februar samme år.

Schlüren mente det var på høy tid å gjøre den norske komponistens musikk bedre kjent for det tyske publikummet; Halvor Haug var ifølge skribenten «ikke bare en av de ypperste norske komponistene gjennom tidene, han [var] rett og slett en av de mest seriøse i vår tid»:

I likhet med Sibelius lar Haug harmonier uten noen tilsynelatende sammenheng smelte sammen i en kollisjon av maksimal utfoldelse. Effekten dette har på lytteren, kan sammenlignes med de elementære kreftene fra tektoniske plater i bevegelse, som en konsekvens av vibrasjonene fra de svakeste svingninger til de kraftigste skjelv. Sjelfullt og dramatisk naturlig på samme tid. Her viser Haug seg som en sann videreutvikler av den tidløse pioneren Sibelius, fullt på høyde med tiden vi lever i. Sansen for proporsjoner og orkestral balanse gjør ham i stand til å konvertere visjonene sine til det fullendte. Det er på høy tid at vi blir kjent med Halvor Haugs musikk, og at musikken hans blir gjort tilgjengelig for et bredt publikum.

Les gjerne hele den fine hyllesten fra Christoph Schlüren her, «Seismologiske symfonier – en hyllest til 70-årsjubilanten Halvor Haug».

I Ballades arkiv har vi også artikler fra tidligere feiringer av Haug, som disse i forbindelse med hans 50-årsjubileum i 2002, skrevet av Haugs kollegaer; sanger Kjell Viig og komponist Ragnar Söderlind:

Halvor Haug fyller 50 år av Kjell Viig

Ny feiring for Halvor Haug av Ragnar Söderlind

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

 

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Halvor HaugKjell ViigkomponistRagnar Søderlind

