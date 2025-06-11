Komponist Halvor Haug har gått bort

«Haug er ikke bare en av de ypperste norske komponistene gjennom tidene, han er rett og slett en av de mest seriøse i vår tid,» skrev tyske Christoph Schlüren om Halvor Haug i en hyllest da komponisten fylte 70.

Det var Norsk Komponistforening som meldte om Halvor Haugs bortgang på sine nettsider. Haug var mangeårig medlem av foreningen.

Komponist Halvor Haug var født i Trondheim 20. februar 1952, og sovnet stille inn på Harestua den 3. juni, 73 år gammel.

Halvor Haug bisettes fra Jar kirke i Bærum tirsdag 17. juni kl 11.00.

Da Haug i 2022 feiret 70 år fikk Ballade oversatt en artikkel og hyllest til komponisten, skrevet av Christoph Schlüren, tysk historiker, musikkviter, kritiker, dirigent og mer. Artikkelen ble først publisert i det tyske fagtidsskriftet for klassisk musikk, Neue Musikzeitung, den 18. februar samme år.

Schlüren mente det var på høy tid å gjøre den norske komponistens musikk bedre kjent for det tyske publikummet; Halvor Haug var ifølge skribenten «ikke bare en av de ypperste norske komponistene gjennom tidene, han [var] rett og slett en av de mest seriøse i vår tid»:

I likhet med Sibelius lar Haug harmonier uten noen tilsynelatende sammenheng smelte sammen i en kollisjon av maksimal utfoldelse. Effekten dette har på lytteren, kan sammenlignes med de elementære kreftene fra tektoniske plater i bevegelse, som en konsekvens av vibrasjonene fra de svakeste svingninger til de kraftigste skjelv. Sjelfullt og dramatisk naturlig på samme tid. Her viser Haug seg som en sann videreutvikler av den tidløse pioneren Sibelius, fullt på høyde med tiden vi lever i. Sansen for proporsjoner og orkestral balanse gjør ham i stand til å konvertere visjonene sine til det fullendte. Det er på høy tid at vi blir kjent med Halvor Haugs musikk, og at musikken hans blir gjort tilgjengelig for et bredt publikum.

Les gjerne hele den fine hyllesten fra Christoph Schlüren her, «Seismologiske symfonier – en hyllest til 70-årsjubilanten Halvor Haug».

I Ballades arkiv har vi også artikler fra tidligere feiringer av Haug, som disse i forbindelse med hans 50-årsjubileum i 2002, skrevet av Haugs kollegaer; sanger Kjell Viig og komponist Ragnar Söderlind:

