Å drive bookingbyrå i 2023

Et bookingbyrå gjør mer enn å bare booke inn sine artister til ulike spillesteder og festivaler. I stadig større grad handler det om å legge en strategi bak artistens profil – ofte i samarbeid med management og plateselskap.

Musikkontoret.no møtte daglig leder og bookingagent Eirik Søreide på Musikkbyen Trondheim, og Ballade.no publiserer her en versjon av deres intervju. Ballade spør i tillegg hvordan han ser på de siste bransjebevegelsene – inkludert debatten om honorarøkninger i toppsjiktet blant norske artister.

– Den største omtalte økninga av honorarene finner du nok blant de største artistene, altså de som trekker mest publikum. Vi jobber jo også med mange av de mellomstore og startgrop-artistene, og der er det mye samme business som de siste årene, sier Søreide til Ballade. Highasakite er i «toppsjiktligaen», dog. Highasakite har vært tilknyttet Polar Artist siden 2013 og har gjort suksess med opptredener på alle de store norske festivalene, Oslo Spektrum og Nobelkonserten i Telenor Arena.

– I sommer velger vi at bandet skal være relativt tilgjengelige, og derfor blir det nærmere 20 festivalkonserter. Søreide sammenligner det med i fjor, et spesielt år for alle som jobber med store eller små konsertarrangement. Sommeren 2022 ble blant annet «jobbet opp» ekstremt raskt etter nasjonal gjenåpning etter pandemien. Mange i livebransjen ser på 2023 som den egentlige prøvesteinen på hvordan marked, publikum og muligheter vil bevege seg framover.

Polar er et av bookingselskapene i populærsjangerne som står uten større internasjonale eller sammensatte grupper av eiere. Samtidig samarbeider de naturlig nok med alle ledd, og alle størrelser av arrangører, management og andre agenter. De jobber videre blant annet med turneer og konserter for Team Me, Erlend Ropstad, Beharie og Valkyrien Allstars.

Til Musikkontoret forteller Søreide forteller at selskapet fortsatt jobber med en del artister som spiller mye konserter og bygger opp et live-publikum, stein for stein. I andre tilfeller er plassering viktigere: Hvilken arena man spiller på, og på hvilket tidspunkt i karrieren.

– Vi har jobbet med mange artister. Generelt har vi lite gjennomtrekk. Vi har artister på rosteren vår som vi har jobbet med i femten, snart seksten, år, forteller Søreide. Bookingbyrået som i dag heter Polar Artist ble startet allerede i 2006, da assosiert med Storåsfestivalen.

– Og så kommer den faktiske bookingprosessen hvor nettverket spiller en rolle. At man har innpass. Sånn jobber vi med alle artistene våre. Det strategiske arbeidet gjør man gjerne sammen med label og management, og så er det bookingutførelse. Så har vi kanskje litt forskjellige avtaler fordi noen artister gjør konsertproduksjonen selv, det vil si etter at vi har skrevet avtale med spillestedene, så tar artisten kontakt og holder i tidspunkt, kjøreplaner, bestilling av backline. Da gjør de på en måte den advancen, som det heter på konsertspråket, gjør den jobben selv. Ellers gjør vi alt: Bestiller reise, booker backline, koordinerer kjøreplaner og tidsplaner.