Mela denne uken

Byr på Khaled, Manu Chao og Harry Belafonte.

Mela har status som knutepunktfestival og tilbyr gratis konserter fra førstkommende torsdag til og med søndag denne uken. Mela kaller seg for en «urban festival for utøvende kunst og kulturttrykk fra hele verden». Mela er gratis for publikum og foregår på Rådhusplassen.

På toppen av plakaten står Manu Chao, Khaled og Adnan Sami. I sideprogrammet Mela Talk er Harry Belafonte hovedperson. Mela Talk er også et gratisarrangement og foregår på Klingenberg Kino fredag 24. august.