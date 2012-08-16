Politikk & debatt

Staten binder ikke Oslo

Publisert
16.08.2012
Skrevet av
Trond Okkelmo

INNLEGG: Kulturbyrådens tankegang er til ulempe for de tre knutepunktfestivalen i Oslo, mener Trond Okkelmo.

Det er svært uklart hva byråd Hallstein Bjercke (V) i Oslo egentlig mener om knutepunktinstitusjonene i Oslo der staten bevilger 60 % og kommunen 40.

Han mener at det binder opp kommunens midler når staten gir en festival knutepunktstatus. I Oslo dreier det seg om tre festivaler: Ultimafestivalen, Øyafestivalen og Melafestivalen. Alle tre festivalene har fått knutepunktstatus med Oslo kommunes vitende og vilje. Altså har kommunen vært enig i finansieringsformen.

Bjercke om statlig overstyring av kommunal kulturpolitikk:

Fryse eller øke?

Bjercke har rett i at kommunens kronebevilgning øker dersom staten i statsbudsjettet øker sin kronebevilgning. Er det å binde kommunen? På en måte ja, fordi det dermed er staten som bestemmer hvor stor kommunens 40 prosentandel skal øke. Samtidig nei, fordi kommunen kan velge å fryse sin bevilgning til fjorårets, men vil da måtte være innforstått med at staten gjør det samme, til ulempe for festivalen.

Les også:

Må ta konsekvensene

Bjerckes tankegang er følgelig til ulempe for de tre festivalene. Han vil ha frihet til selv å bestemme hvor mye de skal få, eller om en eller flere skal få mindre for at kommunen skal kunne bruke flere penger på andre kulturtiltak.

Alt dette kan han gjøre hvis han bare er villig til å ta konsekvensene av at festivalene blir dårligere økonomisk rustet. Samtidig er Bjercke klar på at de tre festivalene er viktige for Oslo, men han vil gjerne ha frihet til å svekke økonomien til alle, eller til én, for å kunne bevilge mer til en av de andre.

Flere som ønsker knutepunktstatus

Dersom Bjercke melder fra til Kulturdepartementet at han ønsker seg slik frihet, bør han meddele dette til departementet før statsbudsjettet fremlegges.

Hvis ikke fortsetter han å akseptere finansieringsformen. Og gjør han det, kan staten velge å bruke flere kroner andre steder i landet. Det er andre fylker og kommuner som ønsker seg institusjoner på knutepunktlisten. Men vi får da inderlig håpe at Bjercke ikke ønsker å svekke de tre Oslo-festivalene!

Trond Okkelmo er spesialrådgiver i Norsk teater- og orkesterforening.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Hallstein Bjercke på Øyafestivalen

Bundet av Kulturdepartementet

Oslo kommune ønsker seg bort fra knutepunktordningen, som Øyafestivalen er en del av. – Statlig overstyring av kommunal kulturpolitikk, mener...

Publikum Øyafestivalen

Ønsker bedre dialog

Når Kulturdepartementet øker knutepunkttilskudd kan det gi mindre til frie grupper lokalt.

Mela denne uken

Byr på Khaled, Manu Chao og Harry Belafonte.

Hallstein Bjercke på Øyafestivalen

Knutepunktordningen ikke god nok

KRONIKK: Ordningen har prinsipielt uheldige sider, og trenger en grundig gjennomgang, skriver Hallstein Bjercke, kulturbyråd i Oslo.

Khalid Salimi

– Mela-støtte med føringer

Kulturbyråd Hallstein Bjercke mener det følger kunstneriske og politiske føringer med den økte støtten til Melafestivalen. – Ingen kunstneriske føringer,...

Flere saker

Utsnitt av platecoveret til Vassviks «Gákti»

Progressiv strupejoik av verdensklasse

Jeg tror at mange musikere prøver å finne det som Vassvik gjør. Grooven.

Alessandra Mele vant MGP feb

Er det dette som er rimelig vederlag, NRK?

Lørdag gikk årets MGP-finale av stabelen i Trondheim Spektrum. Etter tre påkostede delfinaler, skal vinneren kåres i et show der...

Bo Milli Lyspunkt 2023 – Silje Halstensen (artisten Bendik), Emilie Østebø (artisten Bo Milli) og Shaun Bartlett.

Lyspunktprisen 2023 til Bo Milli

Bo Milli aka Emilie Østebø har fått Tekstforfatterfondets lyspunktpris for sangtekster som speiler engasjementet for verdens miljø- og klimaproblemer. 