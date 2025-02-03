Hilmarfestivalen2023 Hekla Stalstrenga

Bildet er fra Hilmarfestivalen i 2023, under konsert med Hekla Stålstrenga. (Foto: Hilmarfestivalen)

Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans bevarer og fornyer kulturarven

Publisert
03.02.2025

Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans har blitt en katalysator for kulturell oppblomstring som sikrer at folkemusikken og -dansen lever, også for kommende generasjoner, skriver Terje Tranaas i Stiftinga Hilmar Alexandersen.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner.

Av Terje Tranaas, produsent Stiftinga Hilmar Alexandersen

Terje Tranaas er produsent i Stiftinga Hilmar Alexandersen. (Foto: Privat)

I en tid hvor mye er i endring er kulturarven vår et anker, som minner oss om hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hva som gjør oss unike. Folkemusikken og folkedansen er ikke bare vår historie – det er vår puls, vår identitet og vår framtid, i møte med endringer og andre kulturer.

I hjertet av Norge, omgitt av fjell, fjorder og dype tradisjoner, ligger Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans. Senteret, som holder til i Steinkjer, er en bauta i arbeidet med å bevare, formidle og utvikle den folkelige kulturarven vår. Gjennom innovasjon, samarbeid og en urokkelig tro på kulturens kraft, bidrar de til å forme en fremtid hvor folkemusikk og dans fortsatt har en viktig plass i samfunnet vårt.

En levende tradisjon
Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans har siden starten jobbet for å gjøre disse tradisjonene tilgjengelige for både unge og gamle. Gjennom opplæring, konserter, prosjekter og samarbeid med skoler, har senteret blitt en katalysator for en kulturell oppblomstring som sikrer at folkemusikken og -dansen også lever og skal fortsette å leve i kommende generasjoner.

I samspill med Hilmar året rundt, Hilmarfestivalen og paraplyorganisasjonen Stiftinga Hilmar Alexandersen som har blitt en kulturinstitusjon i Trøndelag, utgjør senteret en vital del av regionens kulturelle puls.

Hilmar året rundt – mer enn en festival
Hilmar året rundt er en naturlig forlengelse av senterets arbeid. Det som startet som Hilmarfestivalen, en årlig feiring av folkemusikk og folkedans, har utviklet seg til en helårsarena for kulturelle opplevelser og aktiviteter. Gjennom konserter, kurs og arrangementer året rundt er Hilmar en kraft som gir folkemusikk og dans et bredere publikum.

Hilmar året rundt skaper unike opplevelser på unike steder og sørger for at også såkalt smal kultur kan nå ut til annet enn de etablerte store institusjonene. Store navn innen folkemusikk, jazz, samisk musikk og fortelling kan like godt stå på en liten scene på øya Jøa i ute i havgapet, på den litt slitte scenen i forsamlingshuset i Sørli langt inne på fjellet like så godt som at de besøker flotte påkostede kulturhus i de større byene.

Dette er med og skaper merverdi i livene til alle som bor i Trøndelag, hos alle de dyktige arrangørene rundt om i fylket og ikke minst hos de mange dyktige kunstnerne som vi engasjerer til å reise på turne for Hilmar året rundt.

Tradisjon (…)  handler om å skape noe nytt med røttene som fundament.

Samarbeidet mellom senteret og Hilmar året rundt er et eksempel på hvordan kultur kan blomstre når det legges til rette for kreativitet og formidling. Sammen skaper de en synergi som ikke bare løfter tradisjonsmusikken og -dansen, men også gir rom for nye uttrykk.

Kulturen som møteplass
Det spesielle med både senteret og Hilmar året rundt er hvordan de fungerer som møteplasser. Her møtes generasjoner, amatører og profesjonelle, lokalbefolkning og tilreisende.

Prosjekter som involverer barn og unge, som “Spel for livet” og skolekonserter, sikrer at den neste generasjonen får et eierskap til tradisjonene. Samtidig har senteret og Hilmar et internasjonalt perspektiv, med artister og deltakere fra hele verden, som skaper spennende møter mellom ulike tradisjoner.

En fremtid bygget på tradisjon og bevisst satsing
Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans og Hilmar året rundt viser at tradisjon ikke betyr å stagnere. Tvert imot handler det om å skape noe nytt med røttene som fundament.

For å kunne unngå å stagnere og kunne skape nye og spennende uttrykk, trengs mer midler enn de Stiftinga Hilmar Alexandersen, Midtnorsk senter og Hilmar året rundt har til rådighet i dag.

Vi håper og tror at økt bevissthet rundt våre kulturelle røtters betydning vil bety noe for seriøse og dyktige beslutningstakere og at de finner rom i sine budsjetter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå til å sikre at det fortsatt danses og spilles rundt om i Midt-Norge også langt inn i fremtida.

Folkemusikk og folkedans er ikke bare en del av historien vår; det er levende uttrykk som fortsatt berører, begeistrer og samler mennesker.

La oss fortsette å danse og spille i takt med denne levende kulturarven, i dag og i morgen.

Relaterte saker

Henning Sommerro

Musikkpris til Henning Sommerro

Musikeren, arrangøren, komponisten og pedagogen Henning Sommerro blir tildelt Hilmar Alexandersens musikkpris under Hilmarfestivalen i Steinkjer 9. november.

Tuva Syvertsen

Hilmarprisen 2021 til Tuva Syvertsen

Musiker, sangdikter og sanger Tuva Syvertsen mottok prisen under Hilmarfestivalen denne helga. – Ein nyskapande, grenseseprengjande og samtidsorientert kunstnar, sier...

Johan Einar Bjerkem Foto: Hilmarfestivalen

Trønderrock, folkemusikk og identitet

Når trønderrocken no finn nye arenaer, ny innpakning og nye presentasjonsformer: fornyar den seg sjølv samtidig som den held på...

Flere saker

Frøydis Ree Wekre under undervisning.

Dette gjør en god musikklærer

I forkant av Nasjonal blåsekonferanse om talentutvikling i Stavanger deler Frøydis Ree Wekre sine tanker om pedagogikk.

Arkivbilde Bærum spellemannslag

25 år med hardingfelespilling i Bærum

Bærum spellemannslag har kanskje en del gjennomtrekk, men samler fortsatt folkemusikkinteresserte i Oslo-området.

Kjetil Støa i Tosca i Folkoperan i Stockholm

Opera på norsk – er det noe å strebe etter?

I snart 50 år har Folkoperan i Stockholm drevet en kampanje for «å redde operakunsten». Trenger vi en redningsaksjon også...