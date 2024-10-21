Musikkpris til Henning Sommerro

Musikeren, arrangøren, komponisten og pedagogen Henning Sommerro blir tildelt Hilmar Alexandersens musikkpris under Hilmarfestivalen i Steinkjer 9. november.

Hilmar Alexandersens musikkpris gis utøvere som «har vist spesielle evner i framførelsen av norsk tradisjonsmusikk, eller til personer som har skapt ny musikk innen denne genren», heter det i prisens statutter. Prisen kan også gis for fremragende innsats for å øke kunnskapen om og formidle tradisjonsmusikk, samt gå til personer som «har gjort en spesiell innsats for å gjøre norsk tradisjonsmusikk eller folkemusikk kjent i utlandet».

Henning Sommerro svarer ut alle disse kriteriene, skriver prisarrangør Hilmarfestivalen i en pressemelding.

Sommerro ble landskjent med plata Vårsøg i 1977, med tekster av Hans Hyldbakk. Året etter fikk han den første av mange Spellemannpriser. Henning Sommerro har satt store spor etter seg som komponist, ofte med utgangspunkt i folkemusikk, og han har også komponert opera, gitt ut mange plater og deltatt på enda flere innspillinger.

Henning Sommerro har gitt ut flere samlinger med norsk folkemusikk, først og fremst fra Romsdal og Nordmøre. Sammen med Ola Bræin har han også gitt ut Edvard Bræins store samling av folkemusikk i tre bind: Nu rinner sola opp (1990), La stemma di klinge (2006) og Nordmørstoner (2013).

Til tross for sitt daglige arbeid som professor og profesjonell musiker har han hele tida holdt kontakt med grasrota, og på Innherred er han en ynda akkompagnatør til allsangkvelder, skriver Hilmarfestivalen.

Henning Sommerro tar i mot prisen på Hilmarfestivalen på Steinkjer lørdag 9. november, under konserten til trioen Poing, som spiller Levva Livet. Sommerro bidrar i konserten med sin versjon av låta «Eldorado».

Juryen har bestått av Anders Skaugen for Trøndelag fylkeskommune, Svein Kåre Haugen for Steinkjer kommune og Geir Egil Larsen (leder) fra Stiftinga Hilmar Alexandersen.



Tidligere vinnere av Hilmarprisen:

Susanne Lundeng 1991, Knut Hamre 1992, Leif Inge Schjølberg 1993, Hans Brimi 1995, Sven Nyhus 1999, Petter Andreas Røstad sen. kvartett 2003, Geir Egil Larsen 2004, Majorstuen 2005, Annbjørg Lien 2006, Knut Buen 2007, Gunnar Stubseid 2008, Martin Myhr 2009, Kirsten Bråten Berg 2010, Einar Olav Larsen 2011, Sigrid Moldestad 2012, Arne M. Sølvberg 2013, Gjermund Larsen 2014, Frode Fjellheim 2015, Steinar Ofsdal 2016, Ingebjørg Bratland 2017, Ragnhild Hemsing 2018, John Pål Inderberg 2019, Vegar Vårdal 2020, Tuva Syvertsen 2021, Marja Mortensson,2022 og Berit Opheim 2023