Berit Opheim fikk Hilmarprisen

Berit Opheim ble overrakt Hilmar Alexandersens musikkpris 2023 av lokalpolitiker Gjertrud Holand under en konsert med Sigrid Moldestad og Trondheim Symfoniorkester onsdag kveld.(Foto: Anders Lillebo)

Hilmarprisen til folkesanger Berit Opheim

09.11.2023
- Red.

Berit Opheim er en av landets aller fremste folkesangere, og en viktig inspirasjonskilde og pioner i musikklivet, sier juryen.

Prisvinner Berit Opheim har gjennom mange år vært særdeles aktiv som soloutøver og har urframført mange nyskrevne verk. Med en nysgjerrig og åpen holdning til forskjellige typer musikk har hun stadig utviklet sitt uttrykk, blant annet gjennom samtidsmusikk, tidlig barokkmusikk, middelaldermusikk og improvisasjon, melder arrangørene av Hilmar Alexandersens musikkpris, også kalt Hilmarprisen.

Prisen ble delt ut under en konsert med folkemusiker og -sanger Sigrid Moldestad og Trondheim Symfoniorkester på Hilmarfestivalen i Steinkjer onsdag kveld.

Berit Opheim var tidligere medlem av vokalgruppa Trio Mediæval, og har samarbeidet med en rekke musikere og ensembler både live og på innspillinger. Hun var Nattens Dronning og Papagena i folkeversjonen av Tryllefløyta og har vunnet Landskappleiken fire ganger. Opheim er førsteamanuensis, og har undervist ved både Ole Bull Akademiet på Voss, Griegakademiet i Bergen, NTNU i Trondheim og Norges musikkhøgskole i Oslo. Hun har vunnet flere priser, og var i år nominert til Nordisk råds musikkpris.

Opheim er også spesielt kjent for sine framføringer av Draumkvedet, landets mest kjente ballade. Hun jobber nå med et omfattende prosjekt hvor hun samler inn og kategoriserer 500 folketoner fra Voss, hvor resultatet skal bli innspillinger av alle folketonene, en bok med tekstene, samt lokalhistorie, biografier og bilder.

Prisvinneren har et sterkt ønske om å videreformidle sin kunnskap til yngre generasjoner, og hun er en viktig inspirasjonskilde og pioner i musikklivet og vil fortsette å begeistre publikum i mange år framover, avslutter arrangørene av Hilmarprisen.

Blant tidligere vinnere av Hilmarprisen er Annbjørg Lien, Frode Fjellheim, Steinar Ofsdal, Ingebjørg Bratland, Ragnhild Hemsing, Tuva Syvertsen og Marja Mortensson.

