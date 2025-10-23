Spellemann 2025 til Operaen

Neste års Spellemann arrangeres i Operaen i Bjørvika.

Søndag 22. mars 2026 arrangeres Spellemannprisen for aller første gang i Operaen i Oslo. Prisen og festen får dermed en helt annen kulturell, musikalsk og arkitektonisk innramming enn den har hatt de siste par årene, da den har blitt avholdt i hotellet The Hub midt i hovedstadens travle kommunikasjonspunkt Jernbanetorget.

«Det er et perfekt sted å feire norsk musikk og dem som har preget året med nye lyder, sterke stemmer og uforglemmelige øyeblikk,» kommenterer Spellemannprisen selv, og opplyser om at påmeldingen til Spellemann 2025 nå er åpen.