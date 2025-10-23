TNT Spellemann 87 – Nrk Spellemann skjermdump

Illustrasjonsbildet er en skjermdump fra NRKs Spellemann-sending i 1987, da TNT mottok Spellemann i kategorien Rock for albumet "Tell No Tales". (Foto: Tore Stavlund)

NotisBransjen

Spellemann 2025 til Operaen

Publisert
23.10.2025
Skrevet av
- Red.

Neste års Spellemann arrangeres i Operaen i Bjørvika.

Søndag 22. mars 2026 arrangeres Spellemannprisen for aller første gang i Operaen i Oslo. Prisen og festen får dermed en helt annen kulturell, musikalsk og arkitektonisk innramming enn den har hatt de siste par årene, da den har blitt avholdt i hotellet The Hub midt i hovedstadens travle kommunikasjonspunkt Jernbanetorget.

«Det er et perfekt sted å feire norsk musikk og dem som har preget året med nye lyder, sterke stemmer og uforglemmelige øyeblikk,» kommenterer Spellemannprisen selv, og opplyser om at påmeldingen til Spellemann 2025 nå er åpen.

Den Norske Opera & BallettOperaenSpellemannSpellemannprisen

Tjøgersen med team SPELLEMANN RØDLØPER

Samtidsmusikken tok rommet under Spellemann

Rørende og berørende anerkjennelser under Spellemann torsdag kveld, med Hedersprisen til Maj Britt Andersen og tildelinger i flere klasser til...

Heders spellemann til ole ivars

Spellemann uten fele og ku

DEBATT: Spellemann gikk til legen med mageknip, og kom hjem med hostesaft for en brukken fot.

Undergrunn under Spellemann i 2023.

– Ikke min Spellemann

Et Spellemann-opprør er på gang. Ballades klassisk-anmelder Ola Nordal reflekterer rundt oppropet om en ny musikkpris.

Stian Tangerud portrett

Stian Tangerud blir daglig leder i Spellemann: – Prisen må ta opp i seg de nye trendene som råder

Stian Tangerud kommer fra TIDAL og har over 20 år bak seg i bransjen. Hva betyr ansettelsen av en daglig...

Soulartist Beharie ropes ut som vinner, etter en original og TV verdig framføring med overraskelser.

Bransjebråket på Spellemann i 2022

Bransjebråket på Spellemann i 2022

Hvilken av kategori-utelatelsene diskuterte de, tror du, da musikkbransja ikke klarte å holde kjeft mens Daniela Reyes spilte på TV?

Musiker og pedagog Mariann torset framsnakker andre – fra Henning Sommerro til en festival for nordkalotten

Inspirasjoner på Nordkalotten: Mariann Torset

Inspirasjoner på Nordkalotten: Mariann Torset

Allemannseier som Henning Sommerro og Staut-medlem Ørnulf Dyve er navn på blokka når Balladestafetten for inspirasjoner befinner seg i Målselv,...

Vinnerne av Sami Music Award

Sami Music Awards 2020 avsluttet den samiske musikkuka

Keiino, Sančuari og Elin Kristina Oskal blant vinnerne under helgens Sami Music Awards.

– Jeg tror ikke noen av oss forestilte oss at vi skulle spille i 36 land og holde på så lenge, sier Fredrik Saroea om Datarock, over 20 år etter oppstarten.

Streaming killed the video store

Streaming killed the video store

Datarock holder koken, til tross for pandemier og endrede spilleregler. Ballade har snakket med frontmann Fredrik Saroea om videobutikker, spennende...