AktueltBransjen

Majorselskapene gir artistene innsikt i strømmedata

Publisert
13.01.2016
Skrevet av
Aslaug Olette Klausen

Universal har allerede en åpen portal, Sony og Warner følger snart etter.

Mandag ble det kjent i en lukket gruppe på Facebook at Universal Music har lansert en egen portal for artister der de får tilgang til alle egne strømmedata. Tjenesten kalles Royalty Portal.
«Der kan de og managerene til enhver tid logge inn og se eksakt hva de får fra hvilke tjenester. Etthundreprosent åpenhet», skrev Bjørn Rogstad i Universal Music.
Tjenesten er eksklusiv for Universals artister. I tillegg til portalen tilbyr Universal hjelp til å analysere dataene som deles.
– Vi har en stilling dedikert til analyse og en egen avdeling – Creative Labs, med fire personer, som jobber fulltid med å optimalisere innspilt musikk digitalt. Det er et stort behov for analyse, som kommer til å bli større. Det er her læring og utvikling ligger, utdyper Rogstad til Ballade.

Bjørn Rogstad Foto: Kjetil Ree

Sony vil også dele data
I tråden under Rogstads innlegg i gruppen kommer det også frem at både Sony og Warner har liknende løsninger underveis. Sony har, om man skal tro tråden, kommet lengst i utviklingen.
– Er dette en tilsvarende portal som den Universal har?
– Jeg kjenner ikke til Universals løsning. Hva vår løsning vil inneholde, vil først og fremst være viktig for våre artister og samarbeidspartnere, men vi ønsker at artistene skal kunne se hva som streames i de ulike tjenestene samt endel ekstra informasjon som vi vet artistene etterspør, sier Aslak Bendtsen i Sony.
– Har artistene etterspurt portalen, eller er det Sony-initiert?
– I takt med at markedet har blitt mer transparent har ønsket om å dele informasjonen oppstått naturlig, men vi har også fått spørsmål fra artister og labler vi distribuerer om tilgang til mer informasjon.
Verktøyet, som Sony ifølge Bendtsen har jobbet med et års tid, er utviklet i Norge. På sikt vil det også komme internasjonale løsninger for Sony-artister.
– I og med at de andre majorselskapene har, eller skal lansere, slike løsninger – er det mulighet for et felles verktøy?

– Igjen: jeg kjenner ikke til våre konkurrenters verktøy og er mest opptatt av å gjøre vårt best mulig for våre artister, svarer Bendtsen.
Warner jobber med det samme
Det har ikke lykkes Ballade å få en kommentar fra Warner-sjef Guttorm Raa, men i Facebook-tråden skrev han:
«Warner jobber med det samme, frem til det er vi transparente med den informasjonen og kunnskapen vi har.»

portalsonystrømmedatastrømmetjenesterUniversalwarner

