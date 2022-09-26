Feirer Henning Sommerro i Trondheim

Vårsøgs far feires på høsten – med en festkonsert der Sommerro sjøl er konferansier.

Den 6. oktober feirer Trondheim Symfoniorkester Henning Sommerro. De kaller komponisten for «et fyrverkeri av en musiker, humorist og nordmøring» og inviterer til festkonsert for å feire at Sommerro er 70 år i år. Han er selv med og setter programmet, og bidrar musikalsk, samt som konferansier.

– Her får du musikalske godbiter med Henning selv, Unni Løvlid, Sigmund Groven, Marianne Thorsen, John Pål Inderberg, Trygve Brøske, Sturla Eide, Sigrid Vetleseter Bøe, Karianna Sommerro, Ronny Kjøsen, Cantus, Nidarosdomens Guttekor og NTNU vokalensemble ramser TSO opp i sitt nyhetsbrev. «En kveld av de sjeldne,» skriver orkesteret.

Henning Sommerro fylte 70 år i mai – les Ballade.no sitt portrett av musikeren/komponisten fra mai i år. Sommerro har blant annet studert og arbeidet ved flere institusjoner i Trondheim, og er førsteamanuensis i musikk ved universitetet NTNU (tidligere Trøndelags Musikkonservatorium).