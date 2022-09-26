Sommerro Teatret Vart Molde 24383df179

Henning Sommerro, her fra Teatret Vårt i Molde. Her har han jobbet i flere perioder gjennom det aktivet musikerlivet sitt.(Foto: Tingh)

Feirer Henning Sommerro i Trondheim

26.09.2022
- Red.

Vårsøgs far feires på høsten – med en festkonsert der Sommerro sjøl er konferansier.

Den 6. oktober feirer Trondheim Symfoniorkester Henning Sommerro. De kaller komponisten for «et fyrverkeri av en musiker, humorist og nordmøring» og inviterer til festkonsert for å feire at Sommerro er 70 år i år. Han er selv med og setter programmet, og bidrar musikalsk, samt som konferansier.
– Her får du musikalske godbiter med Henning selv, Unni Løvlid, Sigmund Groven, Marianne Thorsen, John Pål Inderberg, Trygve Brøske, Sturla Eide, Sigrid Vetleseter Bøe, Karianna Sommerro, Ronny Kjøsen, Cantus, Nidarosdomens Guttekor og NTNU vokalensemble ramser TSO opp i sitt nyhetsbrev. «En kveld av de sjeldne,» skriver orkesteret.

Henning Sommerro fylte 70 år i mai – les Ballade.no sitt portrett av musikeren/komponisten fra mai i år. Sommerro har blant annet studert og arbeidet ved flere institusjoner i Trondheim, og er førsteamanuensis i musikk ved universitetet NTNU (tidligere Trøndelags Musikkonservatorium).

Relaterte saker

Henning Sommerro 70 år: – Det skulle vore meir samarbeid på tvers av aldersgrupper

Streng Palestrinastil, fri som en punker. Komponist, sangdikter, multi-instrumentalist, pedagog og professor Henning Sommerro er 70 år i dag, 3....

Flere saker

Blåserekka i Treverket

Ballade jazz: Ein betre stad

Håpet kjem med musikken, også i 2025. Lytt til Treverket, Jo David Meyer Lysne, Stein Urheim og Christian Winther.

Tabanka Dance Ensemble

Bergesenprisen 2020 til Tabanka Dance Ensemble og HipHop 101 Studios

De to scenekunst- og musikkaktørene får to millioner på deling, som de igjen deler med møteplassen og festivalen SPKRBOX og...

Idar Lind Foto: Tove Knutsen

Eg, ein Spellemann-sponsor

Eg såg fram til ein Oslo-tur der eg kunne treffe resten av juryen, nominerte og kollegaer. I staden viste det...