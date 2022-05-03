Sommerro Teatret Vart Molde 24383df179

Henning Sommerro ved pianoet i Teatret Vårt i Molde under "Vårsøg 75 år", som var Sommerros hyllest til dikter Hans Hyldbakk og freden.(Foto: Tingh)

AktueltFolkemusikk

Henning Sommerro 70 år: – Det skulle vore meir samarbeid på tvers av aldersgrupper

Publisert
03.05.2022
Skrevet av
Guro Kleveland

Streng Palestrinastil, fri som en punker. Komponist, sangdikter, multi-instrumentalist, pedagog og professor Henning Sommerro er 70 år i dag, 3. mai. Ballade har laget en slags kavalkade fra arkivet.

Henning Sommerro er et fenomen. I mer enn fem tiår har han reist i inn- og utland med alle mulige prosjekter, og han er nå et levende oppslagsverk i norsk etterkrigs musikkliv.

Henning har på den ene siden inngående kunnskap om barokkmusikk, og er tilhenger av streng Palestrinastil, samtidig som han er fri som en punker. Han har skrevet mindre tonal samtidsmusikk, men også mange av våre aller vakreste viser.

En vet aldri hva som kommer på en konsert med Henning, jeg har for eksempel selv hørt ham «kappsynge» med minareten på torget i Betlehem. Utvilsomt er han en av landets mest allsidige musikere!

– Cellist Øyvind Gimse om kollega og venn Henning Sommerro i et presseskriv, 70 år 3. mai 2022.

Det er en av de vakreste visene vi har i den norske viseboka, den om naturen som bringer oss ut av vinterdvalen med sildrene bekker, sola som skinner på hvite fjelltopper og lukta av gress på vei opp av nylig tint jord.

Han var bare 19 år, unge Sommerro fra Surnadal i Møre og Romsdal, da han komponerte melodien til Hans Hyldbakks hyllest til naturen – eller til et fedreland på vei til frigjøring fra tysk okkupasjon.

Alle eg samarbeidde med då eg var liten var 80 år. No er alle dei daude, og det er eg som nærmar meg den alderen.

Sommerro har virket i mange ulike felt gjennom de over 50 årene han har vært aktiv i musikkliv her hjemme og ute i verden: korinspirator, utøver, organist, komponist for nesten alle musikalske sjangre, improvisator, pedagog, lærer og professor. I mars 2013 ble han utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats som komponist og musiker.

Bilde fra konserten «Vårsøg 75 år» i Teatret Vårt i Molde, med premiere i juni 2020. Henning Sommerro ved pianoet, Sara Fellman og Julie Støp Husby ved mikrofonene, og John Pål Inderberg på saksofoner. (Foto: Tingh)

Gjennom fem tiår har han skrevet musikk til teater, ballett og film, han har skrevet korverk, kirkemusikk, kammermusikk og orkestermusikk, og han har samlet og arrangert folkemusikk, deriblant tonesatt et 30-talls av Hans Hyldbakks dikt. I dag er Sommerro professor ved Institutt for musikk ved NTNU i Trondheim, der han underviser i kontrapunkt, orgelimprovisasjon og komposisjon.

Henning Sommerro har alltid vært opptatt av å videreformidle kunnskap og engasjement, og har hatt mange møter med ungdomsskoleelever opp gjennom årene. Da melodien «Vårsøg» i 2021 feiret 50 år fikk for eksempel 10. klasse ved Surnadal ungdomsskule høre om Sommerros musikkarriere fra starten, som var på hjemmelagede el-gitarer, laget i sløyden.

– Eg har alltid vore oppteken av å rive ned aldersbåsane. Alle eg samarbeidde med då eg var liten var 80 år. No er alle dei daude, og det er eg som nærmar meg den alderen. Dersom ein berre samarbeider med folk på sin eigen alder – er det så bra? Det skulle vore meir samarbeid på tvers av aldersgrupper, kommenterte han til nettportalen Trollheimsporten.no, som dekket skolebesøket hans.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Til inspirasjon 
Musiker og pedagog Mariann Torset fortalte Ballade i 2020 om hvordan Sommerro har vært til stor inspirasjon for henne:
– I 1985 besøkte han klassen min på musikklinja i Kristiansund. Hans sprelske, livlige musikalske lekenhet og mollstemte melankoli traff meg midt i magen. Jeg ble hekta på lyden av Sommerro og har vært det siden.

Henning Sommerro selv har latt seg inspirere av både samtidige og historiske personer i musikk- og kunstlivet. I 2017 lagde han musikken og librettoen til operakabareten Dagny, et bestillingsverk til Kvinnemuseet på Kongsvinger, som feiret 150 år siden kunstneren og bohemen Dagny Juels fødsel.

Mezzosopran Tora Augestad sang hovedrollen som Dagny, og her kan du lese intervju med henne om stykket og rollen.

Lyrikk og musikk
Så sent som i fjor høst/vinter ga Henning Sommerro og Øyvind Gimse ut 10-spors-plata Å dikte, med tolkninger av poeten Tor Jonssons dikt i anledning 70 år siden han tok livet sitt.

«Det beste med dette prosjektet er at Sommerros sterke og gode melodier virkelig løfter fram Jonssons tekster, og får meg til å se dem på en helt ny måte. Etter å ha hørt plata måtte jeg til bokhylla og finne fram det jeg har av Jonssons dikt. Jeg hadde ikke tenkt på det før, men de gjør seg virkelig godt som sanger.»

Det skriver Ballades anmelder Ola Nordal om Sommerro/Gimses tolkninger av Jonssons dikt i den faste spalten Ballade klassisk i november 2021.

Sommerro samarbeidet tett med en annen, og nålevende, dikter noen få år tilbake: Da Edvard Hoem var festspilldikter under Festspillene i Bergen i 2018 var samarbeidet tidvis så effektivt at det kun gikk et par dager fra Hoem begynte å skrive teksten til urfremføringen var i gang med nyskrevet melodi og sats, skrev Ballades utsendte kritiker om konserten Kvar er du Gud? Kvar finn vi deg?

Pris, Paulo og Prots
I denne saken på Ballade kan du lese om da Henning Sommero fikk Egil Storbekkens musikkpris, og her omtaler vi operaen over Paulo Coelhos Alkymisten.

I forbindelse med en biografi om den kjente kordirigenten Per Oddvar «Prots» Hildre er også Henning Sommerro intervjuet:
— Eg trur i alle fall ikkje vi tenkte så mykje på at det vi gjorde, var eksperimentelt. Det var vel ikkje så eksperimentelt heller, meiner Henning Sommerro. – Det var meir at vi sette saman sjangrar som ikkje var heilt vanlege, og at arrangementa dei fekk, var uvande for folk. Så viste det seg i ettertid at det blei oppfatta som noko nytt og noko annleis, men verken eg eller Prots gjekk rundt og tenkte slik. Vi dreiv med musikk, vi, på vår måte.
(Les del 1 av «Om å flytte grenser» her og del 2 her.)

Og det er det han har gjort, han Sommerro, i over 50 år, han dreiv med musikk. Og han driver heldigvis fortsatt på.

Ballade klassiskHenning SommerroØyvind GimsePalestrinastilProtsTor JonssonVårsøg

Relaterte saker

Sanger Mari Eriksmoen

Eriksmoen med en av årets beste plater – hvisking, hvesing og brøling – og en oppsiktsvekkende debut

Ballade klassisk er her: Disse seks norske bør du få med deg.

Dagnyjuel

Dagny Juel feires med operakabaret

Henning Sommeros bestillingsverk Dagny settes opp i forbindelse med hennes 150 årsdag i Kongsvinger neste uke.

Per Oddvar Hildre

Prots-biografi: Om å flytte grenser

Forfattar Stig Nilsson har i biografien «Prots – trollmann med kor» teikna eit portrett av dirigenten, pedagogen og kulturmiksaren Per...

Tora Augestad Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret.no

Tora Augestads raske sceneskift

Fra Anders Jahres kulturpris, Grieg-konkurranse til Ibsenpris og «Dagny» på Oslo Operafestival. Og plateslipp med Oslofilharmonien. På et par uker.

Flere saker

Forsvarets musikkorps Nord Norge. Foto: Jonas Selim/Forsvaret

«Valdresmarsj» kåret til Norge nasjonalmarsj

Gikk mandag av med seieren i Norges Musikkorps Forbunds kåring.

Dancing the conga

NOPA-stipendet til Signe DØ og Dancing the conga

Stipendet deles ut til sangdiktere og låtskrivere som vil prege musikklivet vårt fremover. Nå er det artisten Signe D(anielsen)Ø(grim) og...

Marcus Paus’ plate Cabin Fever med maleri av Christopher Rådlund

Snarvei til skapende sorg – musikken i Christopher Rådlunds kunst

Hva har Kari Bremnes, Marcus Paus, folkesanger og metalband til felles? Christopher Rådlunds blå bilder. Ofte var de blå.