Henning Sommerro 70 år: – Det skulle vore meir samarbeid på tvers av aldersgrupper

Streng Palestrinastil, fri som en punker. Komponist, sangdikter, multi-instrumentalist, pedagog og professor Henning Sommerro er 70 år i dag, 3. mai. Ballade har laget en slags kavalkade fra arkivet.

Henning Sommerro er et fenomen. I mer enn fem tiår har han reist i inn- og utland med alle mulige prosjekter, og han er nå et levende oppslagsverk i norsk etterkrigs musikkliv.

Henning har på den ene siden inngående kunnskap om barokkmusikk, og er tilhenger av streng Palestrinastil, samtidig som han er fri som en punker. Han har skrevet mindre tonal samtidsmusikk, men også mange av våre aller vakreste viser.

En vet aldri hva som kommer på en konsert med Henning, jeg har for eksempel selv hørt ham «kappsynge» med minareten på torget i Betlehem. Utvilsomt er han en av landets mest allsidige musikere!

– Cellist Øyvind Gimse om kollega og venn Henning Sommerro i et presseskriv, 70 år 3. mai 2022.

Det er en av de vakreste visene vi har i den norske viseboka, den om naturen som bringer oss ut av vinterdvalen med sildrene bekker, sola som skinner på hvite fjelltopper og lukta av gress på vei opp av nylig tint jord.

Han var bare 19 år, unge Sommerro fra Surnadal i Møre og Romsdal, da han komponerte melodien til Hans Hyldbakks hyllest til naturen – eller til et fedreland på vei til frigjøring fra tysk okkupasjon.

Alle eg samarbeidde med då eg var liten var 80 år. No er alle dei daude, og det er eg som nærmar meg den alderen.

Sommerro har virket i mange ulike felt gjennom de over 50 årene han har vært aktiv i musikkliv her hjemme og ute i verden: korinspirator, utøver, organist, komponist for nesten alle musikalske sjangre, improvisator, pedagog, lærer og professor. I mars 2013 ble han utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats som komponist og musiker.

Gjennom fem tiår har han skrevet musikk til teater, ballett og film, han har skrevet korverk, kirkemusikk, kammermusikk og orkestermusikk, og han har samlet og arrangert folkemusikk, deriblant tonesatt et 30-talls av Hans Hyldbakks dikt. I dag er Sommerro professor ved Institutt for musikk ved NTNU i Trondheim, der han underviser i kontrapunkt, orgelimprovisasjon og komposisjon.

Henning Sommerro har alltid vært opptatt av å videreformidle kunnskap og engasjement, og har hatt mange møter med ungdomsskoleelever opp gjennom årene. Da melodien «Vårsøg» i 2021 feiret 50 år fikk for eksempel 10. klasse ved Surnadal ungdomsskule høre om Sommerros musikkarriere fra starten, som var på hjemmelagede el-gitarer, laget i sløyden.

– Eg har alltid vore oppteken av å rive ned aldersbåsane. Alle eg samarbeidde med då eg var liten var 80 år. No er alle dei daude, og det er eg som nærmar meg den alderen. Dersom ein berre samarbeider med folk på sin eigen alder – er det så bra? Det skulle vore meir samarbeid på tvers av aldersgrupper, kommenterte han til nettportalen Trollheimsporten.no, som dekket skolebesøket hans.

Til inspirasjon

Musiker og pedagog Mariann Torset fortalte Ballade i 2020 om hvordan Sommerro har vært til stor inspirasjon for henne:

– I 1985 besøkte han klassen min på musikklinja i Kristiansund. Hans sprelske, livlige musikalske lekenhet og mollstemte melankoli traff meg midt i magen. Jeg ble hekta på lyden av Sommerro og har vært det siden.

Henning Sommerro selv har latt seg inspirere av både samtidige og historiske personer i musikk- og kunstlivet. I 2017 lagde han musikken og librettoen til operakabareten Dagny, et bestillingsverk til Kvinnemuseet på Kongsvinger, som feiret 150 år siden kunstneren og bohemen Dagny Juels fødsel.

Mezzosopran Tora Augestad sang hovedrollen som Dagny, og her kan du lese intervju med henne om stykket og rollen.

Lyrikk og musikk

Så sent som i fjor høst/vinter ga Henning Sommerro og Øyvind Gimse ut 10-spors-plata Å dikte, med tolkninger av poeten Tor Jonssons dikt i anledning 70 år siden han tok livet sitt.

«Det beste med dette prosjektet er at Sommerros sterke og gode melodier virkelig løfter fram Jonssons tekster, og får meg til å se dem på en helt ny måte. Etter å ha hørt plata måtte jeg til bokhylla og finne fram det jeg har av Jonssons dikt. Jeg hadde ikke tenkt på det før, men de gjør seg virkelig godt som sanger.»

Det skriver Ballades anmelder Ola Nordal om Sommerro/Gimses tolkninger av Jonssons dikt i den faste spalten Ballade klassisk i november 2021.

Sommerro samarbeidet tett med en annen, og nålevende, dikter noen få år tilbake: Da Edvard Hoem var festspilldikter under Festspillene i Bergen i 2018 var samarbeidet tidvis så effektivt at det kun gikk et par dager fra Hoem begynte å skrive teksten til urfremføringen var i gang med nyskrevet melodi og sats, skrev Ballades utsendte kritiker om konserten Kvar er du Gud? Kvar finn vi deg?

Pris, Paulo og Prots

I denne saken på Ballade kan du lese om da Henning Sommero fikk Egil Storbekkens musikkpris, og her omtaler vi operaen over Paulo Coelhos Alkymisten.

I forbindelse med en biografi om den kjente kordirigenten Per Oddvar «Prots» Hildre er også Henning Sommerro intervjuet:

— Eg trur i alle fall ikkje vi tenkte så mykje på at det vi gjorde, var eksperimentelt. Det var vel ikkje så eksperimentelt heller, meiner Henning Sommerro. – Det var meir at vi sette saman sjangrar som ikkje var heilt vanlege, og at arrangementa dei fekk, var uvande for folk. Så viste det seg i ettertid at det blei oppfatta som noko nytt og noko annleis, men verken eg eller Prots gjekk rundt og tenkte slik. Vi dreiv med musikk, vi, på vår måte.

(Les del 1 av «Om å flytte grenser» her og del 2 her.)

Og det er det han har gjort, han Sommerro, i over 50 år, han dreiv med musikk. Og han driver heldigvis fortsatt på.