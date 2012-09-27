Hastverk er lastverk

Publisert
27.09.2012
Skrevet av
- Red.

INNLEGG: Det er ikke riktig at jeg hadde full kontroll på intervjuet, skriver Katrine Ganer Skaug om saken «Anbefaler knutepunktkvotering.»

Ballades redaktør forsvarer sin ansatte journalist ved å hevde at jeg har hatt full kontroll på intervjuet publisert 21.09 i .

Dette er ikke riktig.

Les også:

Jeg står fullt og helt inne for sitatene, som jeg ganske riktig fikk godkjent. Rammen og vinklingen på artikkelen hadde jeg derimot ingen påvirkningskraft på.

Tvert imot understreket jeg i dialog med journalisten at jeg opplevde intervjuet som tynt og ensidig, men aksepterte at det kunne stå som en kommentar på betingelse av at rapporten fikk en bred presentasjon slik at alle elementene kom frem.

Dette ble bekreftet, men utfallet tok en helt annen retning. Jeg opplever altså at kvoteringstiltaket var Ballades redaksjonelle fokus, ikke mitt.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Jeg understreket også at jeg gjerne ville ha mer tid til intervjuet (som ble foretatt over tre hektiske møtedager der jeg befant meg minst like mange byer), men oppfattet at redaksjonen hadde hastverk med å få saken ut. Jeg er litt usikker på hva hastverket besto i, da dette knapt kunne kalles en nyhetssak i uken som gikk.

Les også:

Når dette er sagt, debatterer vi gjerne kvotering i musikklivet videre. Vi foreslår kvotering på visse områder, men på samme måte som at holdningsendringer alene ikke endrer prosesser, så kan heller ikke kvoteringer stå alene uten holdningsendringer og andre tiltak. Helheten i rapportens anbefalinger er essensiell her.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Med mitt utsagn “kvotering er det eneste vi vet fungerer” mener jeg altså ikke å uttrykke at dette var det eneste viktigste forslaget i rapporten – det er redaktørens fortolkning.

Katrine Ganer Skaug er medlem i arbeidsgruppen som står på rapporten Balanse i musikken.

Rapporten som arbeidsgruppen har oversendt Kulturdepartementet, er nå publisert på denne linken.

