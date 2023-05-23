Kathy Lie, SV, Buskerud, familie og kultur

Kathy Lie er Buskerud/Viken SVs stortingsrepresentant, og del av Stortingets familie- og kulturkomité.(Foto: Stortinget)

AktueltPolitikk & debatt

SV stiller spørsmål om Skolesekken og Kulturtanken i Stortinget

Publisert
23.05.2023
Skrevet av
- Red.

Stortingspolitiker Kathy Lie (SV) i familie- og kulturkomiteen ønsker statsrådens svar på videre utforming av Den kulturelle skolesekken, styrking av Kulturtanken og tilpasning av ordningen til skolens målsettinger.

Stortingspolitiker Kathy Lie (SV) i familie- og kulturkomiteen sendte tirsdag 23. mai inn et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsministeren om Den kulturelle skolesekken (DKS) og Kulturtanken:

Hvilke mål og prinsipper skal ligge til grunn for den videre utformingen av DKS, og hvordan stiller statsråden seg til anbefalingen om å gi slipp på det kunstneriske og kulturfaglige kvalitetsmålet og samtidig styrke Kulturtanken ytterligere til tross for en tiltakende ubalanse mellom administrasjonsapparatet for ordningen og antall kunstmøter for elevene?

Lie legger rapporten om DKS og Kulturtanken til grunn for spørsmålet. Rapporten ble overlevert Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet rett før påske, og er en gjennomgang av DKS-ordningen og en evaluering av Kulturtanken, den nasjonale etaten for DKS. Analyseselskapet Oxford Research gjennomførte rapporten i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet, etter oppdrag fra de to departementene.

LES OGSÅ NTOs uttalelse om rapporten: Sterkt bekymringsverdige signaler i rapport om Kulturtanken og DKS

SVs representant nevner spesielt i sin begrunnelse for spørsmålet det kunstneriske og kulturfaglige kvalitetsmålet i DKS og «oppgavedelingen mellom kunsten og skolen som selve intensjonen med DKS er tuftet på»:

Det overordnede målet med DKS er at alle landets skoleelever får oppleve profesjonell kunst på kunstens egne premisser (…). Noe av det mest verdifulle med ordningen er at den sørger for at alle barn og unge, på tvers av sosiale og økonomiske skillelinjer, får oppleve kunst som mange av dem ellers ikke ville fått tilgang eller kjennskap til. I utredningen tas det til orde for å gå bort fra det kunstneriske og kulturfaglige kvalitetsmålet i DKS og den oppgavedelingen mellom kunsten og skolen som selve intensjonen med DKS er tuftet på. I stedet skal DKS tilpasses skolen og «bidra til å løse mer overordnede samfunnsutfordringer som skolen også er pålagt å løse». Samtidig tas det til orde for sterkere elevmedvirkning og at DKS skal bidra til at elevene får mer av «sin egen generasjons kultur» og et tilbud som i større grad er tilpasset «målgruppens digitale livsverden».

Hva er poenget med DKS dersom barn og unge gjennom denne ordningen skal få enda mer av det de uansett opplever på egenhånd, i stedet for at den gir dem noen annet som kan åpne for nysgjerrighet, undring, nye perspektiver og erkjennelser?, spør Lie, som også peker på at det er vanskelig å se grunnen til at Kulturtanken skal styrkes:

En viktig forutsetning for etableringen av DKS som nasjonal ordning i 2001 var at midlene i størst mulig grad skulle gå til barn og unge i form av profesjonelle kunstopplevelser av høy kvalitet, ikke til administrasjon og byråkrati.

Hele begrunnelsen for Lies spørsmål til kultur- og likestillingsministeren finnes her, på stortinget.no, der svaret også vil være tilgjengelig når det kommer.

I følge regjeringen.no skal statsråden gi et skriftlig svar innen seks hverdager, som betyr at kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen kan ventes å svare SVs Kathy Lie innen 29. mai.

 

Anette TrettebergstuenDen kulturelle skolesekkenDKSKathy LieKulturtanken

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

