SV stiller spørsmål om Skolesekken og Kulturtanken i Stortinget

Lie legger rapporten om DKS og Kulturtanken til grunn for spørsmålet. Rapporten ble overlevert Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet rett før påske, og er en gjennomgang av DKS-ordningen og en evaluering av Kulturtanken, den nasjonale etaten for DKS. Analyseselskapet Oxford Research gjennomførte rapporten i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet, etter oppdrag fra de to departementene.

SVs representant nevner spesielt i sin begrunnelse for spørsmålet det kunstneriske og kulturfaglige kvalitetsmålet i DKS og «oppgavedelingen mellom kunsten og skolen som selve intensjonen med DKS er tuftet på»:

Det overordnede målet med DKS er at alle landets skoleelever får oppleve profesjonell kunst på kunstens egne premisser (…). Noe av det mest verdifulle med ordningen er at den sørger for at alle barn og unge, på tvers av sosiale og økonomiske skillelinjer, får oppleve kunst som mange av dem ellers ikke ville fått tilgang eller kjennskap til. I utredningen tas det til orde for å gå bort fra det kunstneriske og kulturfaglige kvalitetsmålet i DKS og den oppgavedelingen mellom kunsten og skolen som selve intensjonen med DKS er tuftet på. I stedet skal DKS tilpasses skolen og «bidra til å løse mer overordnede samfunnsutfordringer som skolen også er pålagt å løse». Samtidig tas det til orde for sterkere elevmedvirkning og at DKS skal bidra til at elevene får mer av «sin egen generasjons kultur» og et tilbud som i større grad er tilpasset «målgruppens digitale livsverden».

Hva er poenget med DKS dersom barn og unge gjennom denne ordningen skal få enda mer av det de uansett opplever på egenhånd, i stedet for at den gir dem noen annet som kan åpne for nysgjerrighet, undring, nye perspektiver og erkjennelser?, spør Lie, som også peker på at det er vanskelig å se grunnen til at Kulturtanken skal styrkes:

En viktig forutsetning for etableringen av DKS som nasjonal ordning i 2001 var at midlene i størst mulig grad skulle gå til barn og unge i form av profesjonelle kunstopplevelser av høy kvalitet, ikke til administrasjon og byråkrati.

Hele begrunnelsen for Lies spørsmål til kultur- og likestillingsministeren finnes her, på stortinget.no, der svaret også vil være tilgjengelig når det kommer.

I følge regjeringen.no skal statsråden gi et skriftlig svar innen seks hverdager, som betyr at kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen kan ventes å svare SVs Kathy Lie innen 29. mai.