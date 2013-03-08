Bransjen

Vil jobbe med faktiske forhold

Publisert
08.03.2013
Skrevet av
Ida Habbestad

En likestilt organisasjon med like mange kvinner og menn kan fremdeles ha strukturelle problemer, mener likestillingskoordinator i Sverige, Karl Tiderman

I arbeidet med likestilling på musikkfeltet i Norge, peker vi gjerne til Sverige. Her har Jamställdhetsprojektet eksistert siden 2011. Frem til 2014 fordeler ordningen åtte millioner kroner til prosjekter som bidrar til likestilling og til å endre strukturer i feltet.

Arbeidet har foregått i to faser, forteller vikarierende likestillingskoordinator, Karl Tiderman i Statens musikverk.

– Først arbeidet vi proaktivt med egne arrangementer, konferanser og samarbeid. I prosjektets andre fase har vi fordelt midler til andre prosjekter, og ellers stimulert til samarbeid og informert om arbeidet internasjonalt, sier han.

– Hva er de viktigste problemstillingene dere har støtt på i arbeidet, og hvordan kan man løse disse?

– En utfordring er å påvise faktiske forhold i musikklivet, og vurdere disse godt. For å få til dette trenger man aktuell og relevant statistikk. Vi må vite mer om hvordan kjønnsfordelingen er i musikklivet både når det gjelder komponister, musikere, dirigenter, publikum, ledere, gatekeeperfunksjoner og i utdanningen. Så kan vi spørre hvordan man eventuelt kan forandre dette.

Kjønnsfordelingen må måles overordnet, men også mer spesifikt, sier Tiderman. For eksempel bør man se på nøkkelpersoner, hvor mange av hvert kjønn som er ledere, komponister, utøvere osv. I tillegg er det viktig å ha øynene åpne for at utfordringene rundt likestilling kan være ulike for ulike aktører, siden musikkfeltet er variert.

– Likestilling er ikke bare en kvantitativ størrelse. En likestilt organisasjon, med like mange kvinner og menn, kan fremdeles ha strukturelle problemer. For eksempel kan forutsetningene som kvinner og menn har i organisasjonen, som muligheten til å gjøre karriere og ha innflytelse, være ulike, sier Tiderman.

Vær konkret!
Likestillingskoordinatoren mener at arbeidet virker mer konstruktivt når det tar form som en dialog og ikke som en protest.

– Noen vil kanskje oppfatte synspunktet som provoserende. Men en av musikkorganisasjonene som arbeider med likestilling har uttalt at de mer radikale kvinneorganisasjonenes engasjement, og noen ganger sinne, ikke førte til de store forandringene, selv om de fikk satt likestillingsspørsmål på dagsordenen, sier han.

– De mener altså at forandring forutsetter et konkret og konstruktivt arbeid, hvor man påpeker fordeler med likestilling, ikke bare sier at man «burde» prioritere det. Man bør gjøre det vanskelig å kunne avfeie spørsmålet som en unødvendig kostnad. Klarer man å vise fordelene, for eksempel før en festival skal programmeres, heller enn å fordele skyld i etterkant, kan det bli lettere å komme frem til en felles forståelse. Uten å vurdere det tidligere likestillingsarbeidet i Sverige, er jeg enig i at et slikt konkret arbeid er den mest konstruktive måten å jobbe på fremover, i tillegg til grunnleggende arbeid med utdanning og kunnskap.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

– Likestillingen har hatt fremgang på mange områder i de skandinaviske samfunnene. Er Jämställdsprosjektet faktisk nødvendig, eller kan likestilling skje av seg selv, over tid?

– Jeg er ingen kjønnsforsker eller samfunnsdebattant. Men jeg mener det er lite sannsynlig at likestillingen skjer av seg selv. Det er altfor behagelig å la være å endre rådende strukturer. Skal vi tro forfatter og kjønnsforsker Vanja Hermele, er det fremdeles slik at det skjer lite på dette feltet, og det som skjer går langsomt. Dette til tross for at mange i prinsippet er positive til likestilling.

– Det norske kulturrådet har bevilget en «likestillingsmillion» til prosjekter denne våren. Hvorfor har ikke dette ikke har vært fokus i Norge tidligere?

– Jeg vet ikke hvorfor det har vært slik, men fra Musikverkets side gratulerer vi med at det nå i alle fall finnes midler til arbeidet. Vi heier på dere — og tror at dette også øker muligheten for nordiske samarbeid om likestilling på musikkområdet.

Oppdraget til Jamställdsprosjektet ligger her som pdf. Se også kjønnsforsker Vanja Hermeles 15 minutt lange innledning om likestilling under konferansen Musikkliv i balans.

Relaterte saker

En million kroner til likestilling

Balansekunst-arbeidsgruppen ba om ti millioner kroner.

Carl Kristian Johansen

På slakk line

KOMMENTAR: Balansekunst mener det er stigmatiserende og tabloid at Ballade skriver om kvotering. Det er ikke lett å forstå, svarer...

Balanse i musikken

Langt mer enn kvotering

INNLEGG: Ballade valgte å lage en tabloid vinkling i sin sak om Balansekunst, mener arbeidsgruppen bak prosjektet.

Katrine Ganer Skaug

Balansekunst-prosjekt anbefaler kvotering

Knutepunktfestivalene må ta ansvar, mener Katrine Ganer Skaug, fra arbeidsgruppen bak «Balansekunst»-rapporten.

Hilde Hammer

Forventer en økning

Kulturrådets «likestillingsmillion» er en forsøksordning, men aktørene i Balansekunst forventer at satsningen videreføres.

Illustrasjon kvinner

Få resultater i Sverige?

– Vi har en regjering som ikke prioriterer spørsmålet om likestilling, mener styreleder i svenske KVAST, Stina Lyles.

Flere saker

Still fra videoen «Ice Rink»

Ballade Video XXXI: Ballerinaer, naturister og isdansere

Fra ballet til isdans. Fra storbyen til heimbygda. Og fra lyriske pianostykker til elektronisk pop, countryrock og moderne jazz.

De nominerte til Equinors millionstipend: Johan Dalene, August Schieldrop og Sandra Lied Haga

Tre unge talenter nominert til Equinors musikkstipend

Millionstipend i klassisk musikk deles ut i november.

Guro Kleven Hagen Valdres SSymf

Guro Kleven Hagen ny kunstnerisk leder for TrondheimSolistene

– Med Kleven Hagen signaliserer vi våre ambisjoner om å være et ledende kammerorkester både nasjonalt og internasjonalt.