40% økning

Stavanger Symfoniorkesters første sesong i nytt konserthus har gitt dem en publikumsøkning på nesten 40%.

Til sammen har 87.363 besøkt orkesteret i sesongen 2012-2013, 51.640 av disse er besøkende i vårsemesteret, som målt alene mot fjorårets vårsemester gir en økning på 43%.

Det nye konserthuset har gitt orkesteret et løft ikke bare hva gjelder tilstrømning av lyttere, mener orkesterdirektør Trude Marit Risnes.

— Vi opplever nå at flere av de fremste internasjonale dirigentene ønsker seg hit til Stavanger, som for eksempel franskmannen Yan Pascal Tortelier som kommer tilbake kommende sesong. For noen år siden var det nærmest umulig å få dirigenter i hans kaliber hit til Stavanger. Vår nye orkestersal gjør at orkesteret får utviklet seg på en helt annen måte, sier hun.

Kommende sesong feirer Stavanger Symfoniorkester 75 år, og samtidig tiltrer Christian Vasquez som ny sjefdirigent for orkesteret.

