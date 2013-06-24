Bransjen

40% økning

Publisert
24.06.2013
Skrevet av
- Red.

Stavanger Symfoniorkesters første sesong i nytt konserthus har gitt dem en publikumsøkning på nesten 40%.

Til sammen har 87.363 besøkt orkesteret i sesongen 2012-2013, 51.640 av disse er besøkende i vårsemesteret, som målt alene mot fjorårets vårsemester gir en økning på 43%.

Det nye konserthuset har gitt orkesteret et løft ikke bare hva gjelder tilstrømning av lyttere, mener orkesterdirektør Trude Marit Risnes.

— Vi opplever nå at flere av de fremste internasjonale dirigentene ønsker seg hit til Stavanger, som for eksempel franskmannen Yan Pascal Tortelier som kommer tilbake kommende sesong. For noen år siden var det nærmest umulig å få dirigenter i hans kaliber hit til Stavanger. Vår nye orkestersal gjør at orkesteret får utviklet seg på en helt annen måte, sier hun.

Kommende sesong feirer Stavanger Symfoniorkester 75 år, og samtidig tiltrer Christian Vasquez som ny sjefdirigent for orkesteret.

I alt 62.778 besøkte orkesteret i sesongen 2012-13, alt i følge orkesterets egne tall.

SSO opp 25 %

Mange nye abonnenter etter nytt konserthus.

Jan Ryde

– Å intonere er som å male

Jan Ryde har 4560 orgelpiper klingende i hodet samtidig. Nå jobber klangeksperten med å overføre sin indre lyd til Stavanger...

Fiolinist Bjarte Mo og direktør Trude Marit Risnes i Stavanger Symfoniorkester

Orkester i medvind

Nytt hjem, ny akustikk, og forhåpentligvis også mye nytt publikum. Stavanger Symfoniorkester (SSO) gleder seg over gode tider.

Stavanger Symfoniorkester

Orkester i medvind

Stavanger Symfoniorkester melder på nytt om publikumsøkning.

Susanne Sundfør på The Chapel i San Francisco 18. mai, 2015. Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret.no

Hva koster den amerikanske drømmen?

Å turnere i USA kan raskt bli et tapsprosjekt. Music Norway mener norske band bør dele risikoen – og resultatet...

Stein Ove Berg

Opprettet minnefond etter visesangeren Stein Ove Berg

Fondet skal årlig gi stipend til unge musikktalent, og første mottaker blir 15 år gamle Emma Steinbakken fra Jessheim

Illustrasjonsbilde

Nye anbefalte minstesatser fra MFO

Satsene har virkning fra 1. april 2017.