Kunstmusikk

Orkester i medvind

09.10.2013
- Red.

Stavanger Symfoniorkester melder på nytt om publikumsøkning.

Sesongen 2012-13 gav god økning i publikumstallene for Stavanger Symfoniorkester. Dette var året da de flyttet til nytt konserthus, og direktør Trude Marit Risnes at huset ikke bare trekker lyttere, men også vekker oppmerksomhet blant ettertraktede utøvere og dirigenter.

Orkesteret melder nå at interessen fortsatt er økende. Så langt viser salget for sesongen 2013-14 en økning på 4,1 % i forhold til fjorårets rekordsesong.

Publikumsøkningen, som har vært noenlunde stabil siden år 2008, må også sees i lys av antallet konserter.

Dette er orkesterets publikumstall de siste sesongene

2012 – 2013: 87.363 191 konserter
2011 – 2012: 62.778 135 konserter (sesongen ble avsluttet noe tidligere pga flyttingen til nytt hus)
2010 – 2011 73.035 176 konserter
2009 – 2010 63.435 108 konserter
2008 – 2009 50.650 105 konserter
2007 – 2008: 68.838 96 konserter

Stavanger Konserthus

40% økning

Stavanger Symfoniorkesters første sesong i nytt konserthus har gitt dem en publikumsøkning på nesten 40%.

