Kunstmusikk

Nordisk råds musikkpris til Island

Publisert
06.06.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Komponist Anna Thorvaldsdóttir fikk prisen for nyskapende verk.

Anna Thorvaldsdóttir, født i 1977, får Nordisk råds musikkpris 2012 for verket Dreymi. Juryen mener verket «åpner symfoniorkesterets rom på en uvant og nyskapende måte».

Verket, som ble skrevet i 2008, er tilgjengelig på Thorvaldsdóttirs bandcampsider, og er en del av albumet Rhízōma som ble sluppet i 2011. Det er framført av The Iceland Symphony Orchestra med Daníel Bjarnason som dirigent. Rhízōma er det første albumet med hennes komposisjoner.

Juryen i Nordisk råd begrunner valget av Dreymi på denne måten:

— Begynnelsen og slutten av verket flyter fritt uten tidsangivelse og skaper en syklisk forståelse av tid som kan minne om den vi finner i nordiske myter og naturmystikk. Musikken vil ha erfaringen av kronologisk tid til å opphøre, liksom i drømme.

Nordisk orkestertradisjon

Videre mener juryen at Thorvaldsdóttir skriver seg inn i en nordisk orkestertradisjon som henter klangfarger både fra den elektroniske musikken og fra naturlydene i den nordiske folkemusikken.

— Klangene er nøye uttegnet, nesten som små broderier. Men verket er kanskje særlig unikt i hvordan det makter å bygge opp og folde ut en stor form innenfor en tid som tilsynelatende står stille. Verket vokser for hver gjennomlytting, og vi blir nysgjerrig på mer.

Verket skal presenteres i NRK P2s program «Musikk i brennpunktet» onsdag kl. 21.05. Sendingen vil også være tilgjengelig i nettradio.

Prisen gis annethvert år for et verk av en nålevende komponist, og annethvert år går prisen til et større eller mindre ensemble. I 2011 fikk den svenske saksofonisten Mats Gustafsson prisen, mens prisen året før gikk til den norske komponisten Lasse Thoresen for stykket Opus 42. Natasha Barrett fikk prisen i 2006.

Prisen lyder på 350 000 danske kroner, som blir overrakt under Nordisk råds sesjon i Helsinki i begynnelsen av november.

