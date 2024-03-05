She said she was a dancer: Christine Thomassen går fra Creo tilbake til dansen

Nestlederen i kunstnerorganisasjonen Creo blir ny leder av Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett.

Christine Thomassen har bakgrunn som solist i Nasjonalballetten. I 2014 ble hun valgt inn i Creos (tidligere Musikernes Fellesorganisasjon) ledelse, og har siden den gang vært en sentral figur i organisasjonen.

Nå går hun tilbake til kunsten som den nye lederen av Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett, som betyr at hun fratrer vervet som nestleder i Creo, melder fag- og kunstnerorganisasjonen.

– For noen uker siden mottok jeg en uventet oppfordring fra ledelsen ved Operaen om å søke på stillingen som leder av Ballettskolen. Dette er en av en håndfull ledende stillinger innen mitt kunstneriske fagfelt, og en svært sentral stilling i videreutviklingen av ballettkunsten i Norge, forteller hun.

– I løpet av denne prosessen har jeg kjent at behovet mitt for å være nær kunsten har blusset opp, og kjent på hvor mye jeg savner dansen. Det føles derfor veldig riktig å skulle ta fatt på nye oppgaver innen det feltet som har vært mitt liv fra jeg var 3 år, og nå å skulle komme «hjem» igjen, sier Thomassen.

Creos forbundsstyre har allerede satt i gang prosessen med å finne en etterfølger til nestledervervet.

– Christines engasjement og dedikasjon har vært uvurderlig for Creo. Nå er det essensielt at vi finner riktig person for å bygge videre på det solide fundamentet hun har etablert i sin rolle hos oss, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.