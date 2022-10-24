Valgkomiteen i Creo: étt nytt nestledernavn i kabalen

Rian/Thomassen foreslås videre.

På kulturmagasinet Kontekst* sine sider presenterer fagforbundet Creo forslaget til ledelse for de kommende årene. Hans Ole Rian er innstilt som fortsatt leder, Christine Thomassen innstilles som fortsatt nestleder, mens slagverker Cathrine Nyheim innstilles som nestleder. Nyheim er ny i kabalen etter at det ble kjent at Anders Hovind ikke stiller for ny periode.

På Creos hjemmesider skriver forbundet at valgkomiteen er enstemmig i sin innstilling med Hans Ole Rian til vervet som forbundsleder i neste fireårsperiode. Christine Thomassen er innstilt til gjenvalg som nestleder, og Cathrine Nyheim er innstilt som ny nestleder. Dersom dette blir slik valgkomiteen ønsker, blir Rian, en av de lengst sittende forbundslederne i LO. Han ble første gang valgt som leder i 2013.

– Politisk arbeid er kunnskap, erfaring og håndverk, og vi i Creo har etter hvert opparbeidet oss mye kompetanse på dette. Spesielt glad er jeg derfor for at Christine Thomassen har sagt ja til gjenvalg. Vi jobber godt sammen, utfyller hverandre og stoler på hverandre. Så ble jeg svært glad for at Cathrine Nyheim har sagt seg villig til å påta seg vervet som ny nestleder. Nå som Anders Hovind har meldt fra at han ikke tar gjenvalg er det særdeles betryggende at en så erfaren og dyktig person som Cathrine ønsker å være med på laget, sier Rian på creokultur.no.

*Kontekst.no er et digitalt tidsskrift fra Creo – forbundet for kunst og kultur.