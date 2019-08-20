Nordmenn betaler mer for strømming

– Norge er testmarked for økte priser hos Spotify, skriver internasjonalt nettsted.

Musikknettstedet Music Business Worldwide (MBW) skriver om fjorårets prisøkning for nordmenn på Spotify. Strømmetjenesten har gratis- og premium-abonnementer, og dessuten graderte priser i familiepakker – og den er verdens største muskkstrømmetjeneste. Økninga i prisen for norske abonnenter som har premiumabonnement ser ikke ut til å ha skremt vekk strømmekundene. I en gjennomgang av Spotifys uttalte prisstrategi og av det siste årets musikkforbruk, konkluderer MBW med at «prisøkningen fra juli 2018 må være mer enn en test», siden Spotify nå følger etter med økte priser for hele Skandinavia. Den kommende prisøkningen er omtalt hos Bloomberg News, men skal ikke være bekreftet fra Spotifys side.

I juli 2018 økte Spotifys premium-pris per måned fra 99,- til 109,- i Norge.

Internasjonalt er strømmeutviklinga den store bevegelsen å følge med på for alle som jobber med innspilt musikk. Forbrukermassenes forflytning fra fysiske til digitale innspillinger utgjør det store håpet for inntjening (ikke minst etter at mange var innom «gratis» i overgangen til den digitale tidsalderen).

Med internasjonale plateselskapers tall for strømmeinntekter i Norge som kilde (IFPI Norge, tall delt opp i halvår før og etter prisøkninga), peker MBW på at veksten i avkastning fra strømming i Norge tredoblet seg fra 2017 til 2018. Bak tallene ligger flere sammenhenger, men MBWs øyne er på Spotify og hva norske abonnenter er villige til å betale:

«Det er kun én konklusjon: Spotifys priser hadde null innvirkning på veksten i det norske strømmemarkedet sist år. Om noe, viser figurene at økningen brakte etterlengtet pengetilstrømming i et marked der strømmeforbrukernes tilfredsstillelse sto i veien for bransjevekst.»

MBW peker på tidligere uttalelser fra toppen i det ledende strømmeselskap om at de «ikke har noen planer om å øke abonnementsprisene». Spotifys økonomidirektør Barry McCarthy skal ha avvist spørsmål om Spotify øker prisene sine som «det dummeste spørsmålet jeg stadig får».

Musikkmagasinet ser på den norske prisøkninga som en test – som kommer til å lede an i ytterligere prisøkning for forbrukerne, siden prisen ikke ser ut til å bli satt tilbake etter å ha vært gjeldende i over et år. Musikk- og medieredaksjoner og -bransje verden over følger bevegelsene med interesse, siden Spotifys månedlige strømmeinntekter per hode i snitt bare går nedover. Mens antall abonnenter går opp.

Gjennom 2018 har strømmeoverskuddet, med inntekter fra både betalte og «gratis»/reklame-finansierte tjenester, nådd 656 millioner NOK, med en økning på nesten 40 millioner fra 2017, skriver Music Business Worldwide. Som forøvrig ikke går inn på to avgjørende faktorer: Norges ledende plass som digitale forbrukere, og en generell prisstigning – økte priser erstattes sjeldnere av lavere priser enn omvendt.

IFPIs tall for totalmarkedet 2018 finner du her.

Ballade har sendt en forespørsel til Spotify om kommentarer. Vi kommer tilbake med oppfølger dersom de melder seg.