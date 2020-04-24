Rå nykommer

Raw B heter hun, og er Norges neste r&b- og rapstjerne.

P3s Anna Nor Sørensen var i alle fall klinkende klar på det i sin anbefaling på P3-nett tidligere i april:

Raw B it is

Hvem er så Raw B? Det er i alle fall det hun heter, her på Ballade.no og som artist. Det er 17-åringen selv klar på når Ballade tar kontakt for intervju på e-post.

Ok, Raw B it is.

Raw B forteller at hun begynte å lage musikk for så kort tid siden som sommeren 2018. Venninnen hennes hadde fått studiotid i lydstudioet til Agenda X i Oslo sentrum; et sted for unge mellom 13 og 26 år som vokser opp i et flerkulturelt miljø. Agenda X er blant annet et eget medie- og litteraturhus for og med ungdom, og drives av Antirasistisk Senter.

– Venninnen min lånte meg studiotiden sin, og til slutt arvet jeg den. Senere fikk jeg flere andre muligheter til å skape musikk med forskjellige mennesker i deres studioer.

Fant rytmen

På SoundCloud, nettjenesten og delingsplattformen for musikk, og YouTube fant Raw B rytmene hun ville jobbe videre med.

– Soundcloud introduserte meg for «type beats», og jeg begynte å rime til dem. Jeg var en rapper før jeg begynte å legge på melodi. Senere gikk jeg mer over til en mer melodiøs rap, men jeg har mange måter å flowe på, så det varierer fremdeles, forteller hun.

– Hvordan vil du beskrive musikken du lager?

– Den er først og fremst følelsesvekkende. Jeg liker ikke å kategorisere musikken min. Jeg har ikke behov for å passe inn i noen spesiell sjanger, for bra musikk er bra musikk, uansett språk, uansett kategori.

– Hvordan jobber du når du skriver tekstene, og når du setter melodi og tekst sammen?

– Tekst og melodi kommer i ett. Og jeg skriver all tekst selv, sier hun, og forklarer nærmere:

– Det er to ulike prosesser: den første er når jeg sitter i studio. Da lager vi beaten (del for del) og vokalen samtidig, jeg og musikkprodusenten Mads Brodin, som er den jeg jobber mest med om dagen. Den andre prosessen skjer alle andre steder der jeg blir inspirert, og det kan være hvor som helst. Da noterer jeg på mobilen med en gang – mens jeg er ute, for eksempel. Det er akkurat like bra som når jeg er i studio.

– Hva handler sangtekstene dine om, kan du fortelle litt om det?

– Om livet mitt, opplevelsene mine, som jeg har en følelsesmessig respons på – som igjen blir til sangtekster.

– Er det noe spesielt du ønsker å formidle gjennom tekstene dine?

– Det spørsmålet er litt vanskelig, for det er ikke én enkelt message jeg har, det varierer, forteller Raw B.

– «Cold as Ice», for eksempel, beskriver et av menneskets mange forsvar mot verdens uhyrer, den handler om skjold man beskytter seg med. Det er lett å gå inn i en tilsynelatende kald persona når livet byr på sure epler, sier hun om inspirasjonen bak akkurat denne sangen, som hun skrev for et år siden.

– Du har foreløpig laget og distribuert låtene «Romance» og «Cold as Ice». Hvor kan vi høre musikken din?

– Spotify, Apple Music. Kommer på Youtube også. Både «Cold as Ice» og «Romance» er på TikTok også.

– Hva slags respons får du fra folk som hører musikken din?

-Jeg er heldig som ikke har fått noen negativ respons, de fleste setter stor pris på det de hører. Mange kjenner seg igjen i tekstene når de lytter.

– Du ligger også ute på NRK Urørt med de to låtene, der låtene er tagget som «anbefalt» og du blir kalt «Norges neste r&b- og rap-stjerne» av selveste «Urørt-sjefen» Anna Nor Sørensen. Har du fått mange tilbakemeldinger om det?

-Ja, jeg har fått mange gratulasjoner, og det er veldig hyggelig.

-Hvem – eller hva – inspirerer deg?

– Jeg hører på mange forskjellige artister, ingen spesiell egentlig. Men noe som inspirerer meg er spiritualitet, forteller Raw B.

– For et par år siden ble jeg opptatt av og interessert i jakten på meg selv. Og med det kom musikken min, jeg trengte et eller annet meningsfylt for meg selv. Jeg har drevet litt med meditasjon også. Og alt i naturen inspirerer meg; jeg liker å gå i skogen, det får meg til å føle meg bra.

– Egentlig blir musikken min til takket være livsstilen min. Inspirasjonen kommer ved at jeg lytter til mitt indre jeg hele tiden. Jeg stiller mange store spørsmål og funderer over dem, forteller hun, og utdyper:

-Jeg vokser meg sterkere med musikken, og trer inn i et magisk kapittel av livet mitt med den. Musikk har mange måter å bli mottatt på, og når det er snakk om triste sanger blir det ironisk nok ofte omtalt som et sentimentalt nøytraliseringsmiddel, en type trøst. Musikken er min kilde til fullstendig frihet.

– Hvor er du om fem år?

– Forhåpentligvis komfortabel og uavhengig.

– Raw B – det ligger mange mulige tolkninger i kunstnernavnet ditt. Kan du fortelle oss noe om navnvalget?

– Nei, det er hemmelig😊, svarer hun, Norges neste r&b- og rapstjerne.

Hør låtene «Romance» her og «Cold as Ice» her.