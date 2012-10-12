Kunstmusikk

Aksel Kolstad Munch-ambassadør

12.10.2012
Maren Ørstavik

Showpianisten vil «tatovere Munch på Norges brystkasse.»

Torsdag kveld denne uke ble pianist Aksel Kolstad utropt av Munch-museet til den første offisielle «Munch-ambassadøren».

Showpianisten skal som ambassadør «revitalisere kunstneren og provokatøren Edvard Munch gjennom sin musikk og sine kunstneriske prosjekter», heter det i en pressemelding.

Kolstad driver konsert-cafeen Café de Concert på Tjuvholmen i Oslo, og har turnert internasjonalt med musikkonseptet The Aksel Kolstad Show, blant annet i Carnegie Hall i New York.

Den nyklekte ambassadøren skal nå fronte Munch både i museet og i eget galleri.

– Aksel skal konsertere og holde musikalske og verbale munch-refleksjoner i Munch-museet en gang i måneden fremover, samtidig som Café de Concert blir et andre hjem for Munch i nye og revitaliserte kunstprosjekter, sier publikumsansvarlig ved Munch-museet Cécile Therond Hjelm.

Kolstad blir også kunstnerisk ansvarlig for kveldsåpningen av utstillingen The Modern Eye 2. november i museet.

Kolstad gleder seg over samarbeidet.

– Nå vil jeg få Munch tatovert på brystkassa til Norge, sier han.

