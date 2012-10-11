Urpremiere i Bergen

Det ble storstilt i Grieghallen i går kveld, da slagverkstjerne Martin Grubinger spilte Tan Duns nye slagverkskonsert.

Tan Dun har gjort seg kjent med blant annet verdens første internettsymfoni, og den Grammy-vinnende musikken til filmen «Snikende tiger, skjult drage».

Den nye slagverkskonserten er tilegnet Grubinger, og er bestilt av Los Angeles Philharmonic Orchestra, Zürich Tonhalle Orchester, NDR Sinfonieorchester og Bergen Filharmoniske orkester.

Stykket skulle vært urfremført i Hamburg tidligere i høst, men Grubinger avlyste like før, og dermed fant urfremførelsen sted i Bergen. Gjennom sesongen skal det fremføres av alle de involverte orkestrene.

Østerrikeren Grubinger er sesongens residensmusiker i Harmonien. Han skal gjøre flere konserter med orkesteret gjennom året.