Kunstmusikk

Urpremiere i Bergen

Publisert
11.10.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Slagverkvirtuos Martin Grubinger spilte Tan Duns nye slagverkskonsert i går kveld.

Det ble storstilt i Grieghallen i går kveld, da slagverkstjerne Martin Grubinger spilte Tan Duns nye slagverkskonsert.

Tan Dun har gjort seg kjent med blant annet verdens første internettsymfoni, og den Grammy-vinnende musikken til filmen «Snikende tiger, skjult drage».

Den nye slagverkskonserten er tilegnet Grubinger, og er bestilt av Los Angeles Philharmonic Orchestra, Zürich Tonhalle Orchester, NDR Sinfonieorchester og Bergen Filharmoniske orkester.

Stykket skulle vært urfremført i Hamburg tidligere i høst, men Grubinger avlyste like før, og dermed fant urfremførelsen sted i Bergen. Gjennom sesongen skal det fremføres av alle de involverte orkestrene.

Østerrikeren Grubinger er sesongens residensmusiker i Harmonien. Han skal gjøre flere konserter med orkesteret gjennom året.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

